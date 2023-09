Der Schritt markiert eine Zeitenwende für die Tageszeitungen in Brandenburg: Ab Herbst 2023 gibt es die „Märkische Allgemeine“ in der Prignitz morgens nicht mehr in den Briefkasten. Die Madsack Mediengruppe beendet dort die Zustellung der gedruckten Ausgabe aus Kostengründen und setzt allein auf die digitale Version.

Eine Zeitung in Thüringen hat das kürzlich ebenso vollzogen. Die vor allem durch den Mindestlohn stark gestiegenen Zustellkosten machen insbesondere die Versorgung dünn besiedelter Gegenden immer schwieriger. Vor diesem Problem steht auch das Märkische Medienhaus. Die beeindruckende Zahl von 5200 Zustellerinnen und Zustellern ist derzeit zwischen Elbe und Oder unterwegs. Von Gransee und Schwedt im Norden bis nach Senftenberg und sogar in das sächsische Hoyerswerda im Süden. Sie tragen die Märkische Oderzeitung, die Lausitzer Rundschau, den Oranienburger Generalanzeiger und viele andere Zeitungen aus.

Die Herausforderung in dünn besiedelten Regionen

Wie hat sich also der Zusteller-Job beim Märkischen Medienhaus gewandelt? Und was steht noch bevor, damit auch künftig überall um 6.30 Uhr morgens die Tageszeitung im Briefkasten ist?

Die hybride Zustellung als Lösungsansatz

Aber sie hat noch viel mehr dabei, das ist das Besondere und das Zukunftsträchtige: diverse Zeitungen, Zeitschriften und Kataloge, dazu Briefe und sogar Amazon-Päckchen. Stressig findet sie diese Vielfalt nicht. „Was ich auf meiner Runde verteile, ist mir eigentlich egal“, sagt Marlies Christoph. All die Sachen neben der Tageszeitung helfen dabei, die Zustellung der Lausitzer Rundschau in Roggosen und anderen Dörfern mit vergleichsweise wenigen Abonnenten aufrechtzuerhalten.

In der Lausitz hat das Medienhaus eine eigene Post-Zustellung

Die hybride Zustellung spart in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld Kosten. „Wir sind mutig und weiten dieses Modell auf möglichst große Teile unseres Verbreitungsgebiets aus“, sagt Jerome Schwabe, Geschäftsführer der Zustellgesellschaft Lausitz im Märkischen Medienhaus.

Arbeitsverträge müssen für neue Aufgaben angepasst werden

Um das Märkische Medienhaus dafür zu rüsten, sind viele kleine Schritte nötig, die bereits von Zustellbezirk zu Zustellbezirk erfolgen. Zum Beispiel die Anpassung von Arbeitsverträgen mit Blick auf das zusätzliche Aufgabenfeld. „Die Frage ist immer: Wie können wir verhindern, dass wie bei der MAZ in der Prignitz die Zustellung der Tageszeitung eingestellt wird“, erinnert Schwabe.

Der Zusteller bringt auch Tagesspiegel, SZ und FAZ

Und so hat der Zusteller Stefan Harms regelrecht einen kleinen Zeitungsladen dabei, wenn er in Oberhavel nicht weit von der Berliner Stadtgrenze seine Runden macht. Mal steckt er den Oranienburger Generalanzeiger in den Briefkasten, mal die zur Madsack Mediengruppe gehörende „Märkische Allgemeine“. Und die Zustellung von „Berliner Zeitung“, „Tagesspiegel“, „Süddeutscher“, „FAZ“ und vieler weiterer Titel gehört ebenfalls zum Portfolio.

Ab dem Nachmittag Freizeit – der große Vorteil am Zusteller-Job

Dass die Zusteller-Branche im Umbruch ist, spüre er im Alltag kaum, erzählt der Oranienburger. „Was manchmal schwierig ist, sind die Wildschweine“, sagt er lachend. Da komme es nachts doch häufiger zu überraschenden Begegnungen. „Neulich habe ich sie hinter einer Hecke gesehen. Da bin ich erstmal umgedreht und später wiedergekommen, um die Zeitung in den Briefkasten zu stecken.“

Regen, Schnee und Blitzeis bedeuten Stress für Zusteller

Was ihm zuweilen an dem Job zu schaffen macht, dürfte schon für Barney Flaherty anno 1833 ein Thema gewesen sein. „Das Wetter“, sagt Harms und seufzt. „Starker Regen, Schnee und Blitzeis sind echt hart.“ Manche Dinge ändern sich für Zeitungsausträger auch in Zeiten von Strukturwandel und Digitalisierung nicht.