Gerade erst sind die Weihnachtsferien 2021 vorbei, beginnen in einigen Bundesländern bald die Winterferien 2022 – zum Beispiel in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin.

Wurden die Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt vorgezogen, beginnen die Winterferien regulär.

Doch wann sind in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin die nächsten Ferien?

Datum, Termine, Wochen: Der Ferien-Kalender 2022 für die drei Bundesländer im Überblick.

Winterferien Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin 2022: Wo fangen sie zuerst an?

In Berlin fangen die Winterferien 2022 am frühesten an. Sie gehen vom Samstag, 29.01.2022, bis Samstag, 05.02.2022.

Zwei Tage später beginnen die Winterferien in Brandenburg. Dort gehen sie vom Montag, 31.01.2022, bis Samstag, 05.02.2022.

Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt müssen am längsten warten. Die Winterferien sind dort vom Samstag, 12.02.2022, bis Samstag, 19.02.2022.

