Wölfe wie hier im Wildpark Schorfheide streifen auch in freier Wildbahn wieder durch Brandenburg. Das führt zu Konflikten. Am Amtsgericht Potsdam beginnt am Montag der Prozess gegen einen Jäger aus den Niederlanden, der im Frühjahr 2019 in Brandenburg einen Wolf erschossen hat. © Foto: Soeren Stache/dpa