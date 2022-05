Ein Experiment der Sendung „ZDF Magazin Royale“ des Satirikers Jan Böhmermann zum Umgang der Polizei mit Hassbotschaften im Netz hat auch in Brandenburg Folgen. „Der Sachverhalt hat dazu geführt, dass gegen die handelnde Polizeibeamtin von Amts wegen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt eingeleitet wird“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, Torsten Herbst, am Montag. Das liege daran, dass die Beamtin in Fürstenwalde offensichtlich keine Strafanzeige aufgenommen habe. Auch in Sachsen , Bremen und Sachsen-Anhalt wird wegen des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt.