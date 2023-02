Eine Umfrage zum geplanten Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat am Montag Irritationen ausgelöst. Hintergrund ist, dass die Stadt Eisenach die Befragung beim Meinungsforschungsinstituts Forsa in Auftrag gab. Die thüringische Kommune hat sich jedoch selbst um das Zukunftszentrum beworben.

Wenig überraschend fällt das Ergebnis der Umfrage aus. 59 Prozent der Befragten gaben an, dass der Standort zentral in Deutschland liegen soll, weil das Zentrum für alle Deutschen wichtig sei. Zentralster Bewerber ist: die Stadt Eisenach. Eine zentrale Lage in Ostdeutschland fanden 33 Prozent der Befragten wichtig, 23 Prozent votierten für eine Nähe zur Grenze osteuropäischer Nachbarländer.