Der Friedrichstadt-Palast glitzert. Oder: „Willkommen in der Diamantenstadt“. So singen es die Darstellerinnen und Darsteller auf der weltgrößten Theaterbühne, die in knalligen Farben und funkelnden Schmucksteinen erstrahlt. In einer Woche feiern sie hier, in dem Berliner Unterhaltungstempel, der schon zu DDR-Zeiten Legendenstatus genoss, Premiere. Was das Publikum erwartet? Das bringt eine weitere Textzeile des in Englisch gesungenen Songs auf den Punkt: „Diese Stadt ist ein Fest für deine Augen“.

Friedrichstadt-Palast Berlin Das „Theater des Volkes“ und der Nationalsozialismus Berlin „Falling – In Love“ hat der Friedrichstadt-Palast seine jüngste Grand Show getauft. Wie ihre Vorgänger will auch sie sich mit stilbildenden Broadway- oder Westend-Produktionen messen. Und das lässt sich das traditionsreiche Haus im Herzen der Hauptstadt einiges kosten. Hatte die im Juli abgespielte Revue „Arise“ noch ein Produktionsbudget von knapp 11 Millionen Euro, sind es diesmal rund 14 Millionen Euro. „Wir wollen nicht jedes Mal Rekorde brechen, sondern schöne Geschichten erzählen“, sagt Intendant Berndt Schmidt im Rahmen einer Presse-Vorschau der neuen Show.

100 Millionen Swarovski-Steine zieren die „Falling In Love“

Ganz glauben will man ihm das nicht. Immerhin ist eine andere Zahl noch weitaus rekordverdächtiger: 100 Millionen. So viele Schmucksteine will der Friedrichstadt-Palast in seine neue Grand Show integriert haben. Bereitgestellt hat sie der österreichische Kristallglas-Hersteller Swarovski. Dass allein im Bühnenbild rund 650 Kilogramm Kristalle verarbeitet sind, ist sofort sichtbar. Mitglieder des hauseigenen Ballettensembles tanzen etwa durch einen Teich gefüllt mit saphirblau schimmernden Glassteinen. Auch viele ihrer Kostüme sind mit den Steinen besetzt.

Doch die Kooperation ist mehr als eine glitzernde Werbepartnerschaft. Der funkelnde Superlativ passt ideal ins Konzept der Grand Shows. Für sie hat der Friedrichstadt-Palast stets alle Register gezogen. Und so beeindruckt das riesige von Stage Architekt Arthur Mamou-Mani entworfene Bühnenbild, das mal Diamantenstadt, mal Garten der Liebe darstellen soll, auch diesmal nicht allein durch seine schiere Größe. Es setzt erneut Standards. Alles leuchtet, bewegt und dreht sich. Es ist die Kulisse für ein dreidimensionales Spektakel, bei dem man nicht weiß, ob man zuerst auf das 60-köpfige Ensemble von Balletdirektorin Alexandra Georgieva gucken soll, oder die Akrobatinnen und Akrobaten beobachtet, die in diamantförmigen Käfigen darüber Luftnummer vollziehen.

Stardesigner Jean Paul Gaultier kehrt an den Friedrichstadt-Palast zurück

Nicht seine erste Produktion am Friedrichstadt-Palast: Modedesigner Jean Paul Gaultier entwarf Kostüme für „Falling – In Love“

© Foto: Jens Kalaene/dpa Nicht nur die körperintensiven Choreografien sind Teil einer visuellen Überwältigungsstrategie. Von allem zu viel ist gerade genug, scheint die Devise zu lauten. Es wirkt es so, als hätte der Friedrichstadt-Palast die überfrachtete Bildsprache von James Camerons Filmepos „Avatar“ ins Theater übersetzt. Da ist nicht nur der Mix aus Farbe und Naturformen wie Blättern, Blüten und meterhohen Bäume. Auch die fantasievollen Kostüme sind echte Hingucker.

ZDF-Serie „Der Palast“ DDR-Familiendrama auf Europas größter Showbühne Berlin Entworfen wurden sie erneut vom Pariser Stardesigner Jean Paul Gaultier. Der Modeschöpfer hatte bereits für die Grand Show „The One“ mit dem Palast zusammengearbeitet. Als Visual Design Director und Kurator konnte er „Falling – In Love“ nun noch stärker mit seiner Designsprache prägen. Unterstützung holte er sich diesmal vom kanadischen Duo Fecal Matter und der russischen Kostümdesignerin Sasha Frolova.

Viel visuelle Pracht und ein bisschen Handlung

Farbenprächtiges Spektakel: Ensemblemitglieder von „Falling – In Love“ am Friedrichstadt-Palast

© Foto: Jens Kalaene/dpa Wie auch bei vorangegangenen Grand Shows ist der Inhalt ob der ganzen Pracht beinahe irrelevant. Eine Art Rahmenhandlung gibt es dennoch. Sie dreht sich um einen jungen Mann, der in Diamond City vergeblich nach Anschluss und Liebe sucht. Als ihm sprichwörtlich der Boden unter den Füßen wegbricht, findet er sich plötzlich in einer besseren Welt wieder: dem Garten der Liebe. Doch der hat seine einstige Farbenpracht längst eingebüßt. So liegt es an dem jungen Poeten, sie neu zu entfachen. Verantwortlich für Story und Inszenierung zeichnet Oliver Hoppmann, der sich vom Gedicht „The Garden of Love“ des britischen Lyrikers William Blake (1757-1827) inspirieren ließ.

Untermalt wird die Inszenierung von Musik, die unter anderem aus der Feder der Hamburger Songwriterin Zoe Wees stammt – und damit auch für ein junges Publikum interessant sein dürfte. Dargeboten wird sie von einer Showband, die Live auf der Bühne spielt.

Der Friedrichstadt-Palast hat das „Grand“ in Grand Show auch mit „Falling – In Love“ wieder stark betont. Ob die Revue nicht nur in Sachen Produktionsaufwand, sondern auch Erfolg mit vorangegangenen Grand Shows mithalten kann, wird man ab dem 11. Oktober sehen. Dann darf sich das Publikum selbst ein Bild machen und entscheiden, ob Kiloweise Kristalle auch einen hochkarätigen Theaterabend bedeuten.