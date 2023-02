Endlich wieder frieren! Die Freude aller Beteiligten, nach drei Jahren coronabedingter Pause und Verlegung in den Sommer wieder an den angestammten Termin im März rücken zu können, ist ansteckend – auch wenn die Aussicht auf die „eisekalte Klosterkirche“, die zum Eröffnungskonzert am 17. März mit Passions-Kantaten von Dietrich Buxtehude bespielt wird, schon mal den Ruf nach gesponsorten Decken aufkommen lässt. Und auch das anschließende Volksliederprogramm des Ensembles rosenroth in der Katholischen Kirche Neuruppin kling mit „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“ angemessen frostig.

Aber Wolfgang Katschner, Leiter des Alte-Musik-Ensembles Lauttencompagney und Gabriele Lettow, Organisatorin des Festivals in Neuruppin, erzählen so glaubhaft begeistert von Winterradtouren hinter dem Schneepflug her, Konzerten in maroden Scheunen, bei denen der Schnee durch das kaputte Dach rieselte, Atemwolken der Sänger beim Konzert in Wittstock 2018, das deutlich wird: Sommerfestivalfeeling mit Cocktails am See braucht Aequinox nicht. Da mögen die blau-gelben Liegestühle hinter der Kulturkirche im Sommer 2020 noch so schön gewesen sein – das echte Aequinox gibt es nur im März.

Dass das Festival zur Tag- und Nachtgleiche – so die Übersetzung von Aequinox – seit 13 Jahren immer Mitte März stattfindet, ist dabei durchaus berechnet, erzählt Wolfgang Katschner bei der Vorstellung – man habe einen Termin gesucht, bei dem man nicht mit anderen Akteuren wie Osterfestspielen, Sommerfestivals oder auch der Berlinale konkurriere – März sei eine gute Zeit für Alte Musik. Und längst hat sich herumgesprochen, dass es lohnt, für diese drei Tage den Ausflug nach Neuruppin zu wagen: „Kein Provinzereignis, sondern ein Treffen hochkarätiger Musiker“ vermeldete der rbb, und der Deutschlandfunk spricht gleich von der „Katschner-Klasse an sich“.

Eva Mattes in der Schinkelkirche Wuthenow

In diesem Jahr macht man das Stadt-Land-Thema gleich zum Programm, lässt Harald Asel mit lokalen Gästen unter dem Titel „Raus aufs Land? Rein in die Stadt“ über die „Sehnsucht nach dem besseren Ort“ diskutieren (18.3., 11 Uhr), und Eva Mattes zum Abschluss mit Texten von Voltaire und Rousseau und Musik von Telemann, Händel und Rameau in der Schinkelkirche Wuthenow auf die „Suche nach der besten Welt“ gehen (19.3., 16 Uhr, nur noch wenige Rest-Karten).

Auf der Suche nach der besten Welt: Schauspielerin Eva Mattes kommt am 19. März nach Wuthenow

© Foto: Hanna Mattes

Die Schinkelkirche in Wuthenow ist durchaus ein neuer Ort für das Festival – ebenso wie die frisch renovierte Katholische Kirche, die als Ersatz für die Siechenhauskapelle herhalten muss, die derzeit restauriert wird. Und noch ein beliebter Ort fehlt schmerzlich: der Kornspeicher in Neumühle, wo jahrelang das Sonntags-Vormittags-Programm eine feste Fangemeinde angezogen hat. Stattdessen ist man nun ins Kulturhaus in Neuruppin ausgewichen, dessen „DDR-Ambiente“ (O-Ton Katschner) den Rahmen für Domenico Cimarosas Opernsatire „Der Theaterdirektor in Nöthen“ bildet (19.3., 11 Uhr). Nach Texten von Johann Wolfgang Goethe treffen sich hier ein Dichter, ein Komponist und ein Theaterdirektor. Es geht, so viel war zu erfahren, auch um ein Gleichnis mit einer Ananas.

Viel Humor also, getreu nach der Philosophie von Aequinox, die nicht nur Tag und Nachtgleiche, sondern auch Ausgewogenheit zwischen Heiterem und Schweren, Geistlichem und Weltlichen erfordert – so endet das, was mit Passionsklängen begann, passend mit einer Opernsatire. Und mittendrin, quasi als Herzstück, gibt es am Sonnabend in der Kulturkirche ein ungewöhnliches Vivaldi-Programm, nämlich „New Vivaldi“ als Lounge-Musik, mit Saxophon, Anklängen an Jazz und Blues und Moderation von Bernhard Schrammek.Ein echter Spaß - und wenn die Blockflöten im „Sommer“ aus den „Vier Jahreszeiten“ sich zu einem zwitschernden und tirilierenden Vogel-Chor vereinen, ist man vom Frost und Reif der Frühlingsnacht dann doch in der warmen Jahreszeit gelandet.