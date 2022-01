Das hatten wir zu Hause auch! So oder ähnlich lauten die gut hörbaren Besucherkommentare im Dresdener Lipsiusbau an den Brühlschen Terrassen. Gezeigt wird dort Design der beiden deutschen Staaten, entstanden in den Jahren 1949 bis 1989.

Ungewöhnlich an dieser Ausstellung: Sie stellt die Arbeiten ...