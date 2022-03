Die Berliner Rockband Karat steht nach einer längeren Corona-Pause demnächst wieder auf der Bühne. Am 8. April gebe es im thüringischen Meiningen das erste Konzert des Jahres, kündigten Sänger Claudius Dreilich und Gitarrist Bernd Römer in einem Instagram-Video an. „Yeaah! Und wir freuen uns wirklich. Ich kann das gar nicht anders beschreiben“, sagte Dreilich. In diesen unruhigen den Zeiten sei es „auch für Euch ganz gut, wenn die Seele mal gestreichelt wird, wir gemeinsam tanzen, singen, weinen, lachen. Alles das wollen wir machen mit Euch!“, so der Sänger.

Nach dem Konzert in Meiningen folgen im Karat-Tourkalender für 2022 knapp 40 Auftritte bis Dezember. Darunter sind auch mehrere Termine in Brandenburg:

Eberswalde, Freilichtbühne Am alten Walzwerk (10.6.), Tickets hier

Oranienburg, Schlosspark (8.7.), Tickets hier

Müllrose, Strandbad (9.7.), Tickets hier

Spremberg, Freilichtbühne (2.9.),

Rüdersdorf (3.9.), Tickets hier

Guben, Konzertgarten (10.9.), Tickets hier

Potsdam (22.10.), Nikolaisaal, Tickets hier

Berlin, Admiralspalast (2.11.), Tickets hier

Neuruppin, Kulturkirche (19.11.), Tickets hier

Karat („Über sieben Brücken“, „Schwanenkönig“, „Der blaue Planet“, „Jede Stunde“) hatten nach dem ersten Lockdown im Sommer 2020 in Chemnitz mit einem Hotelzimmer-Rockkonzert ihre Fans begeistert. Zugleich hatten die Musiker auf die Nöte der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht. Der gesamten Branche sei die Arbeitsgrundlage entzogen worden.

Infos: karat-band.com