Die neue Debatte um den Osten Deutschlands: Bald 34 Jahre nach dem Mauerfall wird sie so intensiv geführt wie selten zuvor. Dies liegt zum einen an den Wahlerfolgen der AfD in den östlichen Bundesländern, aber auch an der großen Resonanz auf Stimmen, die den Westen wegen seines Umgangs mit dem Osten kritisierten. ARD-Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer, im mecklenburgischen Güstrow geboren, geht für ihren Film auf eine intensive Recherchereise. Sie möchte verstehen, wo die große Identifikation mit dem Osten und der Zorn herkommen und was das alles für das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands bedeutet. © Foto: rbb/beckground tv