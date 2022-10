Ob Fantasy, Romanze oder Krimi: Das Genre ist Isabel A. egal – Hauptsache lesen. Mit dem Beginn ihres Jura-Studiums in Frankfurt (Oder) will sie einem lokalen Buchclub beitreten, um ihre Liebe zum Lesen mit Gleichgesinnten zu teilen. Doch schnell stellt sie fest, dass in der Stadt kaum Möglichkei...