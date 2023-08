Es wird immer unübersichtlicher: Sommerliche Open-Air-Festivals schießen im Berliner Umland geradezu aus dem Boden. In diesem Jahr findet erstmals noch ein weiteres Festival statt, das in seiner speziellen Ausrichtung in der Region allerdings noch wenige vergleichbare Mitbewerber hat. Das „Meet You“-Festival auf dem Flugplatz Neuhardenberg vereint einige größere Namen und Insider-Tipps aus der Techno-Szene.

Und dabei wird musikalisch ein ziemlich hartes Brett gefahren, wenn es am Freitag (25. August) losgeht. Im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne. Denn Headliner-Act sind die Gebrüder Brett aus Sachsen und Sachsen-Anhalt: Ein DJ- und Produzenten-Duo, das seit rund zehn Jahren in der deutschen Techno-Kultur für Aufsehen sorgt und auch international gebucht wird.

Ihr bekanntester Track ist der Szene-Hit „Der Osten feiert besser“. Einen Namen haben sie sich mit einem in der Tat brettharten und schnellen Sound gemacht. In ihrem Repertoire finden sich aber auch Stücke mit ganz unterschiedlichen Einflüssen. So haben sie schon mit Rap-Gesang gearbeitet, und einer der beiden „Brüder“, Rolf Wachs, ist bekannt dafür, dass er privat auch gerne Heavy Metal hört. All das findet Eingang in ihre Sound-Melange.

DJ Blondee und Grace Thompson beim Festival zu Gast

Aber auch die Acts, die auf den Plakaten und Online-Werbekacheln weniger fett gedruckt sind, haben es in sich. So etwa der gefeierte DJ Blondee, der der Deep-House-Szene zugerechnet wird. Oder die Berliner DJane Grace Thompson. Kanzler & Wischnewski, ein weiteres DJ- und produzenten-Duo mit Sitz in Berlin und Nürnberg, haben sich ebenfalls mit einigen Veröffentlichungen und vielen Auftritten eine treue Gefolgschaft erarbeitet.

Youtube-Video: So klingen die Gebrüder Brett ft. Sprechgesang

Weitere Nachwuchs-Künstler mit regionaler Bekanntheit ergänzen das Programm, das gilt für Denis Rau und das Duo Suff und Druff.

Eine der Mitverantwortlichen hinter dem Festival ist Mandy van Dorten, langjährige Resident-DJane im legendären Berliner KitKat-Club. Dort gestaltet sie musikalisch in der Regel die frühen Morgenstunden im Rahmen des „Nachspiel“-Programmteils . In Neuhardenberg tritt sie gemeinsam mit ihrem künstlerischen Partner Daven Teers auf. Die beiden sind bekannt für eine ansteckende Tanzmusik, die einen hypnotischen Groove entwickelt und mit vielen verspielten Sound-Details aufwartet.

Daven Teers und Mandy van Dorten

© Foto: Mandy Walther

Ihre eigene Musik produziert sie in ihrem Home-Studio nicht nur am Laptop, sondern greift auch selbst in die Keyboard-Tasten, experimentiert mit analogen Synthesizern und vielem mehr. In der Nacht vom 25. auf den 26. August in Neuhardenberg wird sie eine just veröffentlichte neue EP präsentieren, die auf dem Label Reload Records erscheint.

Mandy van Dorten kommt aus Eberswalde

Mit bürgerlichem Namen heißt Mandy van Dorten übrigens Mandy Walther und kommt aus Eberswalde – ein regionales Gewächs also, das es in der Szene ziemlich weit nach oben gebracht hat und mittlerweile auch im europäischen Auslands für Sets gebucht wird. So hat sie in diesem Jahr bereits unter anderem in Toulon und Paris am Pult gestanden.

Mandy van Dorten

© Foto: Mandy Walther

„Frankreich ist ein tolles Land und die elektronische Musik dort faszinierend – und natürlich auch inspirierend“, blickt sie auf ihre Trips dorthin zurück.

Mastermind Tom Siebert ist ein Kenner der Szene

Der Strippenzieher im Hintergrund des „Meet You“-Festivals ist der aus der Region Bad Freienwalde kommende Tom Siebert, der in den zurückliegenden Jahren bereits mehrere Parties für elektronische Musik organisiert und dabei Top-Interpreten nach Brandenburg geholt hat, so etwa den Love-Parade-Begründer Dr. Motte und DJ Westbam.

Insgesamt sind in diesem Jahr etwa 20 bis 30 Menschen an der Durchführung der Veranstaltung in Neuhardenberg beteiligt, sagt seine Mitstreiterin Mandy van Dorten.

Dazu gehört auch die Bereitstellung eines Caterings mit unterschiedlichen kulinarischen Angeboten. Für Gäste, die von weiter her anreisen und nicht auf das Auto setzen wollen oder können, wird es übrigens einen Bus-Shuttle-Service geben. Dieser soll unterschiedliche Ziele ansteuern und kann vorab gebucht werden. „Die Telefon-Hotline wird noch bekannt gegeben“, kündigt Mandy van Dorten an.

Junges Publikum im Flugzeughangar erwartet

Die Party findet statt in einem besonderen Ambiente, von dem die erfahrene DJane Mandy van Dorten in den höchsten Tönen schwärmt: „Der Hangar, in dem wir spielen, hat eine tolle Akustik.“ Die großen Flügeltore des historischen Zweckbaus werden weit geöffnet sein, sodass auch der Platz davor optimal beschallt wird. „Wir werden eine sehr gute, große Anlage zur Verfügung haben.“

Atmosphärischer Ort mit eigentümlichem Charme: Einer der alten Flugzeughangare auf dem Flugplatz Neuhardenberg im Landkreis Märkisch-Oderland. In einem solchen Shelter findet die „Meet You“-Party mit Techno-DJs statt.

© Foto: Patrick Pleul/dpa

„Ich freue mich“, teilte auch ein euphorisierter DJ Blondee vorab in einer Video-Botschaft auf Facebook mit, „das wird ein Riesen-Abriss!“ Blondees bürgerlicher Name ist übrigens Stefan Richter, und geboren ist er in Potsdam. Hier gibt es alle wichtigen Hinweise auf ein weiteres Techno-Festival mit DJ Blondee und weiteren Acts, das zeitversetzt am selben Wochenende in Bad Belzig stattfindet.

Aber zurück auf den Flugplatz in Neuhardenberg. Die Veranstalter und Interpreten rechnen gegenüber ihren Aktivitäten im Berliner Partyleben mit einem vergleichsweise jungen Publikum, wie Mandy Walther alias Mandy van Dorten sagt. Der Zuspruch sei jedenfalls schon im Vorfeld sehr positiv: Etwa zwei Drittel der für den Vorverkauf reservierten Tickets waren Mitte August schon abgesetzt.

Es werde aber auf jeden Fall noch Tickets für den Abendverkauf geben. Maximal 2000 Gäste können die Veranstalter auf das Gelände lassen.

Ein für 2022 geplantes „Meet You“-Festival wurde damals kurzfristig abgesagt, Hinweise darauf finden sich noch im Internet.

„Meet You Festival 2023“, 25. – 26. August, Beginn um 20 Uhr, geplant ist eine Spielzeit bis 6 Uhr am Morgen des Sonnabends. Ort: Airport Neuhardenberg, Oderbruchstraße 24a, 15320 Neuhardenberg