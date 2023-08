„99 Luftballons“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, „Leuchtturm“ – erst Ende Juli rockte Nena mit diesen zeitlosen Hits Oranienburg. Nun wird bekannt: Die „Wir gehören zusammen“-Tour der Musikerin wird auch ins Jahr 2024 verlängert.

Fans in Brandenburg können sich vor allem auf das Konzert in Berlin freuen. Und auch, wenn es noch ein Jahr dauert bis zu dem Event: Tickets können schon jetzt im Vorverkauf erworben werden. Wo es sie gibt und was zu beachten ist, verrät MOZ.

Das Konzert von Nena in Berlin zusammengefasst:

■ Nach Berlin kommt die Popmusikerin am Freitag, dem 25. Oktober 2024.

■ Konzertort ist die Max-Schmeling-Halle in Berlin (Falkplatz 1, 10437 Berlin).

■ Los geht es mit dem Konzert ab 20 Uhr.

Tickets für das Konzert in Berlin – wo gibt es sie?

exklusive Vorverkauf über heute (23. August 2023). Wer andere Verkaufsplattformen bevorzugt, muss sich hingegen noch bis Mittwoch, den 30. August 2023, gedulden. An diesem Tag startet der allgemeine Vorverkauf um 10 Uhr. Die erste Frage, die sich aufdrängt: Gibt es überhaupt schon Tickets? Tatsächlich startet derüber Eventim schon(23. August 2023). Wer andere Verkaufsplattformen bevorzugt, muss sich hingegen noch bis Mittwoch, den, gedulden. An diesem Tag startet der allgemeine Vorverkauf um 10 Uhr.

Wer jedoch erwägen sollte, seine Tickets über Plattformen wie Viagogo zu kaufen, sollte Vorsicht walten lassen. Diese sind nicht lizensiert. Teilweise werden auch gefälschte Tickets über diese Plattformen in Umlauf gebracht.

Tickets sind schon ausverkauft? Welche Konzerte noch infrage kommen

Sind die gewünschten Tickets schon ausverkauft, lohnt sich der Blick auf weitere Konzerte im Osten Deutschlands.

Bereits am 3. Oktober 2024 ist Nena etwa in der Dresdner Messehalle (Messering 6, 01067 Dresden) zu Gast – nur eine kurze Zug- oder Autoreise von Berlin entfernt.

Auch das Konzert in Leipzig am 26. Oktober 2024 könnte sich als Alternative lohnen. Es findet in der Quarterback Immobilien Arena (Am Sportforum 2, 04105 Leipzig) statt.

Kontroverse um Nena – was ist passiert?

Nena ist nicht ganz unumstritten. Vor allem während der Corona-Pandemie sorgte die Sängerin für Schlagzeilen. Als Demonstranten im Rahmen einer von der Querdenker-Szene organisierten Anti-Corona-Demo im März 2021 durch Kassel zogen, ohne dabei die Hygieneregeln einzuhalten, solidarisierte sich Nena auf Instagram mit den Teilnehmern.

YouTube-Video: Nena singt „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“

Später distanzierte sich die Musikerin von der rechten Querdenkerszene, „Hass und Gewalt“, bezeichnete die Hygieneauflagen aber weiterhin als „unmenschliche[…] Zustände“.

Nur wenige Monate später, im Juli 2021, rief Nena während eines Konzertes in Berlin das Publikum dazu auf, die coronabedingten Abstandsregeln des Veranstalters zu missachten. Dieser brach daraufhin die Veranstaltung ab. Auch andere Veranstalter entschieden daraufhin, Nena-Konzerte nicht stattfinden zu lassen, um der Sängerin keine „politische Bühne“ zu geben. Nena sagte die im darauffolgenden Jahr geplante Tournee daraufhin während der geltenden Einschränkungen selbst ab.

Heizt Fans beim Konzert ein: Nena, hier beim „Großen Schlagerjubiläum 2022" in Leipzig. Im Oktober 2024 wird sie auch in der Max-Schmeling-Halle in Berlin zu hören sein.

© Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Inzwischen gibt sich Nena wieder versöhnlicher – davon kündet nicht zuletzt der Titel ihrer Tour, „Wir gehören zusammen“. Das wird auch in ihrer Ankündigung zur Verlängerung der Tour deutlich. So sagte die Popsängerin: „Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut und immer größer wird. Das spüre ich bei jedem einzelnen Konzert und mit einer neuen kraftvollen Intensität. Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Menschen, die es lieben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Die wissen, dass Musik Brücken baut.“