An Logos und ikonischen Textzeilen mangelt es Rammstein wahrlich nicht. Wie reich der Symbol-Katalog ist, der in bald 30 Jahren Bandgeschichte zusammenkam, offenbarte ein Blick durch die Menschenmassen, die am Samstag das Berliner Olympiastadion säumten. Beinahe jedes der – bevorzugt schwarzen – T-Shirts zierte ein zum Kreuz geformtes „R“, eines der acht Studioalbum-Cover oder der „Manche führen, manche folgen“-Schriftzug aus „Rammlied“. Doch die omnipräsente Symbolik brauchte es gar nicht. Ein Blick auf die gigantische Bühne hätte selbst für Uneingeweihte nur einen Schluss zugelassen: Hier kann nur Rammstein spielen.

Ein Bühnenbild wie eine Kathedrale

Rockmusik Rammstein – die Karriere der Band in acht Kapiteln Berlin So absurd es ist – doch ausgerechnet dieser monströse, Muschelkalk verkleidete Bau, den wohl nur NS-Architekten konzipieren konnten, scheint für eine Band wie Rammstein gerade groß genug. Das Haus, ach was, Kathedralen hohe Bühnenbild dominierte selbst in der gähnenden Weitläufigkeit dieses Sporttempels noch alles. Ein schwarzer Sakralbau der neuen deutschen Härte. Die ideale Kulisse für das Flammen und Riff getränkte Spektakel, das folgen sollte.

Dass ein Rammstein-Konzert neben harten Riffs und viel Pyro doch immer auch eine kollektive Erfahrung einer loyalen Fanbasis ist, machte gleich die Eröffnung klar. Die Band startetet mit „Armee der Tristen“, einem Song ihres jüngst veröffentlichten Albums „Zeit“. Dem beinahe imperativ anmutenden Refrain, der in der Aufforderung „Reih Dich ein“ kulminiert, schien auch der letzte der 70.000 Anwesenden nichts, aber auch gar nichts, entgegensetzen zu wollen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Setlist mit Klassikern und neuen Stücken

Stehen die Zeichen auf Abschied? Viele Textzeilen des aktuellen Album „Zeit“ lesen sich wie die Andeutung eines baldigen Endes von Rammstein.

© Foto: Bryan Adams/dpa Vielleicht haben die Mitglieder von Rammstein Gustave Le Bons gelesen haben – von einer Psychologie der Massen verstehen sie zweifelsohne etwas. Die Band genießt nun wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit dieser schier endlosen Menschenmasse vor ihrer gigantischen Bühne. Marschartig wird hier zu Klassikern wie „Links 2,3,4“ im Takt geklatscht oder mit geschwelter Brust „Mein Herz brennt“ mitgesungen. Band und Publikum zehren spürbar voneinander. Sie meinen es gut miteinander, feiern ein brachiales, vor eingängigen Riffs nur so strotzendes Rock-Spektakel.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Neben einigen Klassikern wie „Du hast“ „Sehnsucht“ oder „Rammstein“, hat die Band für ihre Tour auch viel neues Material auf die Setlist gepackt. Man mag den Grad des Fankults auch daran erkennen, dass das Alter der Songs für das Publikum fast keinen Unterschied macht. Der Grad der Euphorie scheint immer von der gleichen Art zu sein: extrem ausgeprägt. Selbst beim Titeltrack des neuen Albums konnte Frontmann Tilmann seinen brummigen Bariton ruhig mal schonen. Gefühlt hatte er 70.000fachen Ersatz, der so gesangsfreudig wie textsicher den Refrain im Chor gab.

Selbst als Lead-Gitarrist Richard Kruspe im Elvis-Las Vegas-Look ein kurzes DJ-Set zum Besten gab, wurde gefeiert, als wäre das Olympiastadion plötzlich zum Berghain geworden. Die Soundanlage aus der eine Technoversion von „Deutschland“ basslastig drängte, konnte es mit jenen berühmten Line-Arrays des sagenumwogenen Berliner Clubs jedenfalls locker aufnehmen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Vorband spielte instrumental Versionen von Rammstein

Dem ein oder anderen dürfte zu diesem Zeitpunkt längst wieder entfallen sein, dass es auch noch eine Vorband gab. Die beiden Pianistinnen von Duo Jatekok spielten auf einer kleinen Nebenbühne inmitten des Stadions Instrumentalversionen von Rammstein-Songs. Auf grandiose Weise zeigten sie, dass sich hinter dem Mix von bretternden Riffs und Industrial-Klängen der Berliner Band durchaus melancholische und Piano taugliche Melodien verbergen. Doch selbst, dass pünktlich zum Start des Sets wie bestellt die warme Abendsonne durch die westliche Dachschneise des Stadions schien, konnte kaum den Eindruck abschwächen, dass das Duo in der gigantischen Kulisse schlicht unterging.

Die Fans bekamen eine gigantische Bühnenshow geliefert

Die Fans kamen für Rammstein und sie kriegten Rammstein. Der für die Band typische Mix aus Rockshow, Horror-Oper und Pyro-Extravaganzen – alles war da. Die phänomenale eingesetzte Lichttechnik lieferte mal in düsteres rot getauchte Stranger Things-Stimmung, mal Stroboskop-Orgien, um die Double Bass-Einlagen von Drummer Christoph Schneiders zu flankieren. Doch Rammstein wäre nicht Rammstein, würden nicht auch theatralische Einlagen zur Schau gestellt. So rollte ein überdimensionierter, in Flammen stehender Kinderwagen beim Song „Puppe“ über die Bühne.

Feuer, Flammen, Showeinlagen

Stars und Konzerte in Berlin und Brandenburg Rammstein, Die Ärzte, Lindenberg – wann kommen sie und wo gibt es Tickets? Frankfurt (Oder) Sänger Till Lindemann wetzte das zum Messer umfunktioniere Mikrofon bei „Mein Teil“ – einem Song der die Geschichte des Kannibalen von Rothenburg aufgreift. Und selbstverständlich wurde Keyborder Christian „Flake“ Lorenz wieder im Kochkessel sitzend mit Flammenwerfer beschossen – seit Jahren ein fester Bestandteil der Live-Shows. Überhaupt Flammen: Die schossen nicht nur von der Bühne, aus Gitarren und anderen Vorrichtungen. Auch die entlang des Stadions platzierten Lautsprecher-Türme entpuppten sich als Feuerspucker. Zum vollen Einsatz kamen sie etwa bei „Sonne“. Die vergleichbare Hitze wie jene des Zentralgestirns war so jedenfalls noch in den hintersten Tribünenreihen spürbar.

Doch ein Konzert, das derart vor aufwendiger Technik strotzt ist zwangsläufig eine bis auf die Sekunde durchgetaktete Inszenierung. Dass eine solche wenig bis gar keinen Raum für Spontanität zulässt, mag man bedauern. Sorgen vor leeren Rängen muss sich Rammstein aber keine machen. In gewisser Weise hat man es bei der Berliner Gruppe mit einer Band zu tun, die mittlerweile einfach „too big to fail“ ist.

Kündigt hier eine Band subtil ihren Abschied an?

Ein Ende des Rock-Zirkus müsste die Band also schon selbst setzen. Ob sie darüber nachdenkt? Das Konzert in Berlin jedenfalls endete mit „Adieu“, dem letzten Song des aktuellen Albums. Wer genau aufpasste, konnte hören, wie Lindemann die Textzeile „Die Zeit mit dir war schön“ zu „Die Zeit mit euch war schön“ abwandelte. Man muss sich an dieser Stelle keinen unnötigen Spekulationen hingeben. Sicher ist aber, dass es das Publikum an diesem Abend im Olympiastadion wohl viel lieber mit dem Song „Zeit“ hält. Darin heißt es nämlich: „Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, das soll immer so weitergehen.“