Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) will am Mittwoch (12.00 Uhr) die neue musikalische Leitung an der Staatsoper Unter den Linden bekannt geben. Der Posten ist vakant, seit Daniel Barenboim sich von den Verpflichtungen als Generalmusikdirektor hat entbinden lassen.

Die „Berliner Zeitung“ berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, Christian Thielemann solle Nachfolger werden. Der 64-Jährige hat bisher stets auf seinen bis 2024 laufenden Vertrag mit der Staatskapelle in Dresden verwiesen.

Der 80-jährige Barenboim hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden auch die Staatskapelle übernommen. Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er gesundheitsbedingt zu Jahresbeginn ab.

Mit dem Rückzug Barenboims war Chialo für die international beachtete Besetzung des hochkarätigen Postens zuständig. Über die Nachfolge sprach er auch mehrmals mit der künftigen Intendantin Elisabeth Sobotka. Chialo betonte dabei, es gehe darum, „das Haus in seiner Exzellenz und Tradition zu bewahren und trotzdem Türen für eine moderne Zukunft aufzumachen“.