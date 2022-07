Lucas Gregorowicz verlässt die ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. Das sagte eine Sprecherin des zuständigen RBB am Montagabend in Berlin. Zuvor hatten die Zeitung „Der Tagesspiegel“ und der Branchendienst dwdl.de berichtet. Gregorowicz verlasse den Brandenburger „Polizeiruf“ auf eigenen Wunsch, so der Sender. „Mit dem "Polizeiruf 110: Abgrund", der im Frühjahr 2022 gedreht wurde und Ende des Jahres ausgestrahlt wird, verabschiedet er sich aus der Filmreihe.“ Lucas Gregorowicz spielt seit 2015 die Figur des Adam Raczek. Zunächst war er dabei in der Serie Partner von Olga Lenski gewesen - bis deren Darstellerin Maria Simon 2020 die Reihe verließ.

Seit 2021 bildet seine Figur Adam Raczek ein Duo mit dem Ermittler Vincent Ross, gespielt von André Kaczmarczyk. Sie ermitteln für die deutsch-polnische Mordkommission im Grenzort Świecko. Derzeit laufen die Dreharbeiten für den „Polizeiruf 110: Gott des Bankrotts“. Hier ermittelt Ross (André Kaczmarczyk) zunächst solo weiter. Die Ausstrahlung ist für das erste Quartal 2023 im Ersten geplant.

Am Montag war ebenfalls bekanntgeworden, dass die Schauspielerin Verena Altenberger beim Münchner „Polizeiruf 110“ aussteigt.