An einem kalten Tag im Februar sitzt eine kleine Runde Zuhörer im Schloss Bellevue und lauscht andächtig den Worten der Holocaust-Überlebenden Mala Tribich. Die heute 93-jährige gebürtige Polin sitzt in dem braunen Mahagoni-Stuhl neben Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten, die an ...