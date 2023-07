Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat das Testspiel gegen Rapid Wien verdient mit 3:0 (0:0) gewonnen. Die Eisernen zeigten am Mittwochabend im Stadion An der Alten Försterei vor allem in der zweiten Halbzeit viel Zug zum Tor. Für den Champions-League-Teilnehmer aus Berlin-Köpenick war es vor 17 284 Zuschauern der zweite Sieg im dritten Testspiel. Anders als bei der 2:3-Niederlage am Samstag gegen Zalaegerszegi TE FC in Ungarn präsentierte sich diesmal auch die Abwehr deutlich sattelfester.

So fielen die Tore bei Union Berlin gegen Rapid Wien

Kevin Behrens traf in der 53. Minute zur Führung für Union Berlin. Die präzise Eingabe von Christopher Trimmel nutzte Behrens zum 1:0. Kurz danach sorgte Neuzugang David Fofana nach einer schönen Kombination für den zweiten Treffer (56.). Erneut Behrens erhöhte auf 3:0 (74.).

So ging Union Berlin ins Spiel gegen Rapid Wien

Für Kapitän Christopher Trimmel war es das emotionale Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Von 2009 bis 2014 spielte Trimmel für Rapid Wien und absolvierte insgesamt 199 Pflichtspiele im grün-weißen Trikot.

Im Sommer 2014 wechselte er dann nach Köpenick. „Ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen“, hatte Trimmel bereits im Vorfeld des Spiels gegen Rapid betont. Die Rapid-Fans widmeten dem Union-Kapitän sogar ein eigenes Plakat während des Spiels sowie „Christopher Trimmel“-Gesänge.

Mit Stürmer Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson standen zwei Neuzugänge in der Startelf von Trainer Urs Fischer. Der wendige Aaronson konnte bei seinen Dribblings oft nur durch ein Foul gestoppt werden.

So lief das Spiel Union Berlin gegen Rapid Wien

Die Gastgeber schickten für dieses Testspiel eine in dieser Zusammensetzung bereits Bundesliga-taugliche Startelf auf den Rasen. Der 1. FC Union bestimmte schon in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Spiel. Einen Freistoß von Christopher Trimmel in der 38. Minute parierte Rapid-Torhüter Niklas Hedl. Kurz vor der Pause probierte es Jerome Roussillon ebenfalls aus der Distanz (44.). Im Strafraum gab es in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten kaum ein Durchkommen.

In der Halbzeitpause wurde bei den Gastgebern sechsmal gewechselt. Die neu in die Partie gekommenen Kevin Behrens und David Fofana kombinierten sich in der 51. Minute sehenswert durch die Wiener Abwehr – Behrens traf beim Abschluss nur den Pfosten. Danach schossen Behrens (53.) und Fofana (56.) die Eisernen aber auf die Siegerstraße.

Während Union Berlin erst am 20. August in die neue Bundesliga-Saison startet, muss Rapid Wien schon in eineinhalb Wochen in der österreichischen Liga ran. Das erste Pflichtspiel steht sogar schon am kommenden Wochenende an – im Pokal bei SR Donaufeld Wien. Stark: Rund 700 Fans begleiteten das Team am Mittwochabend zum Testspiel in Berlin.

Statistik zum Spiel Union Berlin gegen Rapid Wien

Union Berlin – Rapid Wien 3:0 (0:0)

Union Berlin: Rönnow (46. Busk) – Doekhi, Knoche (60. Heintz), Leite (60. Jaeckel) – Trimmel (60. Juranovic), Khedira (71. Kemlein), Roussillon (46. Skarke) – Aaronson (46. Kral), Haberer (46. Laidouni) – Becker (46. Behrens), Kaufmann (46. Fofanna).

Rapid Wien: Hedl – Querfeld, Hofmann (62. Sollbauer), Moormann (62. Oswald) – Sattlberger (62. Greil) – Schick (46. Koscelnik), Kerschbaum (81. Kaygin), Auer (46. Bajic) – Kühn (46. Grüll), Mayulu (62. Strunz), Seidl (72. Bajlicz).

Tore: 1:0 Behrens (53.), 2:0 Fofana (56.), 3:0 Behrens (74.); Schiedsrichter: Lechner (Hornstorf); Zuschauer: 17 284.

Union Berlin gegen Rapid Wien – die Stimmen

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): „Das war ein gutes Engagement über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit waren wir noch ein wenig unpräzise. Die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit waren richtig gut. Die Stimmung im Stadion war schon fast wieder wie in der Bundesliga. Man hat gespürt, dass sich die Fans auf diesen Moment gefreut haben. Die Mannschaft hat es mit einer guten Leistung zurückgezahlt.“

Christopher Trimmel (Union Berlin): „Es ist schon sehr emotional, wenn du von beiden Fanlagern gefeiert wirst. Wenn man sowas erlebt, hat man vieles richtiggemacht. Ich habe es genossen. In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Probleme mit dem Pressing. Da müssen wir mutiger sein. In der zweiten Halbzeit war es dann viel besser.“

Kevin Behrens (Union Berlin): „Bei meinen beiden Toren sind wir zweimal gut über außen durchgekommen. Ich glaube, das war heute unser bisher bestes Testspiel. Wir hatten viele gute Ansätze, auch wenn natürlich noch nicht alles funktioniert.“

So geht bei Union Berlin weiter

Am Samstag spielt Union Berlin gegen Holstein Kiel. Das Testspielduell mit dem Zweitligisten geht über viermal 30 Minuten. Spielbeginn im Stadion An der Alten Försterei ist um 15 Uhr. Am Montag reisen die Eisernen dann ins Trainingslager nach Bramberg in Österreich. Im Salzburger Land stehen zwei Testspiele auf dem Programm (28. und 29. Juli).

Union Berlin verpflichtet Lucas Tousart

Am Rande des Spiels gegen Rapid Wien hat der 1. FC Union die Verpflichtung von Lucas Tousart (Hertha BSC) bestätigt. Für die Hertha war der Franzose mit rund 25 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon im Sommer 2020 der Rekordeinkauf. Nun wechselt er innerhalb der Stadt die Seiten und ist damit ein ganz besonderer Neuzugang.

Laut „Bild“ hat Union Berlin den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler relativ preiswert bekommen. Demnach soll die Ablösesumme gerade einmal drei Millionen Euro zuzüglich erfolgsabhängiger Boni für einen Dreijahres-Vertrag betragen.

„Der Weg und der Erfolg von Union in den vergangenen Jahren sind sehr bemerkenswert. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass ich mich schnell im Verein einleben und zum Erfolg von Union beitragen kann“, wird Tousard in der Mitteilung der Eisernen zitiert. Für Hertha BSC hat der Franzose 89 Bundesligaspiele absolviert. Zudem bringt er Champions-League-Erfahrung aus seiner Zeit bei Olympique Lyon mit nach Köpenick.

Mittelfeldspieler Timo Baumgartl steht unterdessen nach seiner beendeten Leihe von PSV Eindhoven zu Union Berlin vor einem Wechsel zu Schalke 04.

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, Hertha BSC, defensives Mittelfeld)



Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, PSV Eindhoven, Innenverteidiger)

Union Berlin – die Testspiele