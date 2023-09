Der 1. FC Union Berlin spielt in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (16. September) beim VfL Wolfsburg. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Union-Trainer Urs Fischer freut sich in der ersten Partie nach der Länderspielpause über zusätzliche Optionen im Kader der Köpenicker – zum Beispiel steht der sehnlichst zurückerwartete Lucas Tousart endlich zur Verfügung. Auch Brandon Aaronson darf nach seiner Gelb-Rot-Sperre nun wieder ran.

Seit dieser Woche befindet sich Lucas Tousart im Mannschaftstraining. Am Montag absolvierte der 26-jährige Franzose die erste komplette Übungseinheit mit dem Team. Er hatte sich im Juli im Trainingslager in Österreich im Testspiel gegen Udinese Calcio am Oberschenkel verletzt und konnte seitdem noch kein Pflichtspiel bestreiten.

Am Samstag in Wolfsburg dürfte Lucas Tousart in jedem Fall zum Kader gehören. „Wir kriegen mit Lucas eine Alternative im Kader dazu. Es gilt für ihn, jetzt in den Rhythmus zu kommen. Das Spiel gegen Udinese ist ja schon eine Weile. Er hat in dieser Woche wirklich gut gearbeitet“, erklärte Trainer Urs Fischer am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz. Die Zeichen steht also ganz klar auf Pflichtspiel-Debüt.

Tousart soll das Mittelfeld von Union Berlin stabilisieren

Das Comeback von Tousart soll der Mittelfeldzentrale wieder mehr Stabilität verleihen. Vor allem die Robustheit des Neuzugangs von Hertha BSC im Zweikampf können die Eisernen gut gebrauchen. Bei der jüngsten 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig vor der Länderspielpause fehlte es spätestens nach der Roten Karte gegen Kevin Volland – er muss drei Spiele aussetzen – an der gewohnten Kompaktheit im Mittelfeld.

Außerdem könnte Union Berlin von Tousarts Champions-League-Erfahrung profitieren. Der Mittelfeldspieler hat mit Olympique Lyon bereits 15 Partien in der Königsklasse absolviert. Für die Eisernen beginnt das Abenteuer Champions League am Dienstag mit dem Spiel bei Real Madrid

Das ist der Stand bei Khedira

Mit Rani Khedira fällt derweil ein anderer zentraler Mittelfeldspieler weiterhin aus. Khedira plagt sich mit einer Wadenverletzung herum. Wann er und Andras Schäfer (Mittelfußbruch) wieder zur Verfügung stehen, ist laut Urs Fischer offen. „Eine Zeitangabe will ich nicht machen. Beide machen gute Fortschritte und arbeiten hart am Comeback, aber es braucht schon noch ein bisschen Zeit“, erklärte der Union-Coach. Schäfer ist nach einigen Tagen in Berlin inzwischen wieder nach Ungarn abgereist und setzt dort seine Reha fort. Khedira ackere von „morgens früh bis abends spät“ im Stadion An der Alten Försterei, so Fischer.

Es gibt aber neben dem bevorstehenden Comeback von Tousart noch eine weitere gute Nachricht: Sheraldo Becker kann nach überstandenem Muskelfaserriss inzwischen schon wieder große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Am Donnerstag war er erstmals komplett dabei. Ob Becker in Wolfsburg ebenfalls schon zum Kader gehört, will Fischer allerdings erst nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden.