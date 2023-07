Bei der ersten Übungseinheit des 1. FC Union Berlin nach dem trainingsfreien Sonntag hielten die Fans der Eisernen ganz besonders Ausschau nach zwei Spielern: Lucas Tousart und Morten Thorsby.

Tousart hatte sich am Samstag im Testspiel gegen Udinese Calcio (1:0) verletzt. Und Thorsby steht dem Vernehmen nach vor dem Wechsel nach Italien zum FC Genua. Die Antwort auf die Frage nach Tousart und Thorsby vorweg: Beide waren am Montagmorgen nicht mit dem Team auf dem Trainingsplatz in Bramberg am Wildkogel in Österreich.

Lucas Tousart humpelte beim Test gegen Udinese Calcio in Lienz bereits nach einer halben Stunde vom Rasen – der von Hertha BSC gekommene Neuzugang hat sich eine Blessur am Oberschenkel zugezogen. Passiert ist die Verletzung in einem Zweikampf, als der 26 Jahre alte Franzose einen Ausfallschritt machte. Die ersten Eindrücke nach der Auswechslung ließen nichts Gutes erahnen: mit ernstem Gesicht humpelte Lucas Tousart an der Seite von Mannschaftsarzt Marvin Minkus in die Kabine.

Auf die Frage, ob die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme war, schüttelte Urs Fischer den Kopf. Am Sonntag soll es weitere Untersuchungen geben, kündigte der Trainer an: „Dann schauen wir mal.“

Das ist der aktuelle Stand bei Lucas Tousart: Der Neuzugang war am Sonntag zu Untersuchungen in Kitzbühel. Nach Vereinsangaben wurde dabei zwar ein Bild gemacht, aber die Untersuchungen seien nicht abgeschlossen. Stand jetzt soll es noch weitere Untersuchungen in der Charité in Berlin geben. Dass Tousart in Österreich noch einmal mit dem Team trainieren kann, ist daher eher unwahrscheinlich. Eine genaue Diagnose werde es erst nach dem Abschluss der Untersuchungen geben, teilte der Verein außerdem auf Anfrage mit. Am Mittwoch beendet Union Berlin das Trainingslager in Österreich und fliegt von Salzburg aus zurück nach Berlin.

Auch Morten Thorsby trainierte am Montagmorgen nicht mit der Mannschaft auf der Anlage der TSU Bramberg. Wo war der Norweger eigentlich in den beiden Testspielen? Eine Verletzung schloss Trainer Urs Fischer am Samstag in Lienz auf Nachfrage aus. Die wahrscheinlichste Erklärung für das Fehlen von Thorsby: Der Mittelfeldspieler wird die Eisernen zeitnah verlassen. Der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio hatte als Erster darüber berichtet, dass Morten Thorsby zum FC Genua in die Serie A wechseln wird. Am Montag weilte Thorsby bereits zum Medizincheck in Italien.

Demnach soll Morten Thorsby zunächst auf Leihbasis zum FC Genua wechseln, verbunden mit einer Kaufverpflichtung. Für Thorsby wäre es die Rückkehr nach Genua – diesmal allerdings zum anderen Verein in der Stadt. Von 2019 bis 2022 spielte er für Sampdoria Genua.

Bei den Eisernen konnte sich Thorsby trotz der 34 Pflichtspieleinsätze nicht wirklich durchsetzen. Dazu kommt, dass die Konkurrenz auf seiner Position im zentralen Mittelfeld sehr groß ist. Mit den neu verpflichteten Brenden Aaaronson und Lucas Tousart kamen jetzt in der Sommerpause weitere Konkurrenten dazu. Vorausgesetzt, Tousart kann zeitnah wieder ins Training einsteigen.

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, defensives Mittelfeld, Hertha BSC)

Alexander Schwolow (31, Torhüter, Hertha BSC)

Benedict Hollerbach (22, Außenstürmer, SV Wehen Wiesbaden)

Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, FC Schalke 04, Innenverteidiger)

