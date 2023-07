Mitten im Sommer können Besucherinnen und Besucher am 8. Juli einen Hauch von Wintersport auf der „Loipe“ erleben. Diese befindet sich nicht im Gebirge, sondern auf der Asphaltspur der Straßen im Gewerbegebiet Altranft bei Bad Freienwalde. Der Wintersportverein lädt zu den offenen Landesmeisterschaften Skiroller/Inliner 2023 des Landesskiverbandes Brandenburg ein.

„Die Meisterschaften sind jedes Jahr meist im Süden des Landes in und um Cottbus“, erklärt WSV-Vorstandsmitglied Günther Lüdecke. „Wir wollten mal nicht so weit fahren, weshalb wir den Zuschlag bekommen haben, die Veranstaltung ausrichten zu dürfen.“ Bei Turnieren in der Nordischen Kombination sei der Langlauf-Teil schon immer ins Gewerbegebiet Altranft, verlegt worden, was beim Landesskiverband auf gute Resonanz gestoßen sei, berichtet Lüdecke. Deshalb habe der WSV mit seinem Vorschlag offene Türen eingerannt

Alle Altersgruppen und Generationen am Start

Teilnahmeberechtigt sind alle Sportlerinnen und Sportler ab acht Jahren und jünger, die Mitglied des Deutschen Skiverbandes (DSV) sind. Gäste, die nicht DSV-Mitglied sind, sowie besonders auch Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Schulen sind ebenfalls startberechtigt, unterstreicht Lüdecke, der im Vorstand als Schatzmeister mitwirkt und Veranstaltungen wie diese organisiert. Sein Ziel: möglichst viele Besucher anlocken und geeignete Kinder für den Skisport zu gewinnen.

Meldungen könnten bis zum 5. Juli direkt beim Landesskiverband als Mail an [email protected] erfolgen. Wer das nicht schafft, braucht sich keine Gedanken zu machen: Nachmeldungen sind auch noch direkt am Wettkampftag ab 9 Uhr im Organisationsbüro in den Stephanus-Werkstätten, Regenbogenallee 18, in Altranft möglich.

Teilnahme mit Skirollern oder Inlinern erlaubt

Gestartet werden kann mit Skirollern oder Inlinern, Materialbeschränkungen bestehen nicht. Gelaufen wird in den Altersklassen U 8 2016 und jünger, U 9 2015 bis J(ahrgang) 16 2008, J 18 2007/2006, U 20 2005/2004, D(amen)/H(erren) 31/36 1984-1993, D/H 41/46 1974/1983, D/H 51/56 1964/1973, D/H 61/66 1954-1963 und D/H 71/76 1953 und früher. Die Streckenlängen variieren zwischen einem und zehn Kilometern sowie zwischen 300 und 1500 Metern im Sprint.

Tragepflicht für Helm, Ellenbogen- und Knieschützer

„Sicherheit steht bei uns im Vordergrund“, sagt Günther Lüdecke. Daher besteht Tragepflicht für Helm, Ellenbogen- und Knieschützer sowie Handschützer. Diese müssten die Sportler jedoch mitbringen. Skiroller kann man sich leihen.

Als Kopfschutz reicht ein Fahrradhelm. „Meine Enkel sind alle mit Ellenbogen- und Knieschützern ausgerüstet“, weiß Günther Lüdecke„Ich hoffe auf die Teilnahme vieler kleinerer Kinder, die gerne ihre Eltern mitbringen können“, sagt das Vorstandmitglied des WSV.

Das Startgeld beträgt für DSV-Mitglieder zwischen zehn und sechs Euro, für Gäste zwischen 15 und sechs Euro. Die Nachmeldegebühr beträgt drei Euro. Den Besten winken Pokale und Urkunden.

Sportlerinnen und Sportler des Wintersportvereins am Start

Unter den Startern befinden sich auch Sportlerinnen und Sportler des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde, die sich besonders auf die Anfeuerungsrufe der zahlreich erwarteten Zuschauer freuen, die ebenfalls herzlich willkommen sind. Beim Landesskiverband Brandenburg in Cottbus haben sich laut Lüdecke bereits 50 bis 60 Sportlerinnen und Sportler angemeldet, die diesen Sport ernsthaft betreiben.

„Wir als Verein übernehmen die Versorgung mit Essen und Getränken“, sagt Günther Lüdecke, der aus Thüringen stammt und daher auch für den Kauf von Thüringer Bratwürsten verantwortlich ist.

Erfolgreichster Skispringer des Vereins ist derzeit Moritz Terei aus Bad Freienwalde. Mit nur 15 Jahren sei er in den deutschen Nationalkader aufgenommen worden, berichtet Günther Lüdecke stolz.