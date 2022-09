Skispringen in Bad Freienwalde

Die besten Skispringer im Alter von 12 bis 15 Jahren aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Hessen kämpfen am Sonnabend in Bad Freienwalde um den Nord-Cup. Der Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde steht in den Startlöchern.