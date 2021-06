„Was ist denn nur in unserer Stadt los?“, fragt Mini-Kurstadtdirektorin Charlotte Klocke in ihrem Brief an den Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). „Warum ist das Schwimmbad sonntags geschlossen und warum gibt es keine Saisonkarten? Einige Kinder können sich nicht jeden Tag 1,50 Euro Eintritt l...