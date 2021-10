Theater am Rand Zollbrücke

Die Künstler Thomas Rühmann (“In aller Freundschaft“) und Tobias Morgenstern sollten für ihre Arbeit am „Theater am Rand“ in Zollbrücke mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Doch nun wird nur Rühmann den Orden bekommen. Weshalb Morgenstern ausgeladen wurde.