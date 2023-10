Zweite Runde bei der Bürgermeisterwahl in Beeskow: Nachdem am 24. September keiner der fünf Kandidaten eine Mehrheit auf sich vereinen konnte, treten die beiden Bestplatzierten, Ralf Hörich (Einzelbewerber) und Robert Czaplinski (CDU), diesen Sonntag (8. Oktober) in der Stichwahl gegeneinander ein. Ein weiteres Mal sind gut 6800 Beeskowerinnen und Beeskower ab 16 Jahren aufgerufen, mit ihrer Stimme über das neue Stadtoberhaupt der LOS-Kreisstadt zu entscheiden.

Die Wahllokale öffnen Sonntag wieder um 8 Uhr. Bis 18 Uhr können alle Wahlberechtigten an den bekannten Wahllokalen ihre Stimme abgeben. „Sonntag sind wieder 115 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen ehrenamtlich im Einsatz, sowohl in den Urnen- als auch in den Briefwahllokalen“, teilt Wahlleiterin Franziska Lampe mit. „Die Wahlbenachrichtigungskarte muss nicht zwingend mitgebracht werden, wer sie verlegt hat, kann auch nur mit Ausweis oder Reisepass vorstellig werden. Letzteres ist jedoch wichtig.“

Bürgermeisterwahl 2023: Briefwahl in Beeskow weiterhin möglich

Besonders groß ist das Interesse an Briefwahlunterlagen. Nach Angaben der Wahlleiterin wurden 1207 Dokumente ausgegeben. „Dies ist ein kleiner Anstieg im Vergleich zur Hauptwahl.“

Wer seine Briefwahlunterlagen noch nicht wieder abgegeben hat, kann dies noch bis Sonntag, 18 Uhr, nachholen und diese in den Rathaus-Briefkasten werfen.