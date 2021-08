Was können Wahlplakate bewirken? Was dürfen Wahlplakate aussagen? Man kann darüber trefflich streiten. Auf alle Fälle müssen die Plakate auffallen. Sonst gehen sie, gerade wie aktuell vor einer Bundestagswahl, unter. Selbst die Beeskower Straßenlaternen hängen in diesen Tagen voller Papp- und...