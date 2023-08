Das Erntefest gilt als kulturell verankerter Brauch und diese Tradition soll in der Gemeinde Tauche wiederbelebt werden – für mehr Zusammenhalt und Engagement. „Das wünscht sich Bürgermeisterin Stephanie Erdmann“, erzählt Torsten Voigt und lächelt.

Dabei sei wirklich ein zentrales großes Fest für die Region Tauche gemeint – nicht das Alttechniktreffen mit viel Ostalgie. „Wir fangen am Wochenende in Görsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, auf der Festwiese klein an“, sagt er. Was Katrin Mikulás unweigerlich zum Lachen bringt. Denn jeder, der Torsten Voigt kennt, weiß, dass er „klein“ nicht wirklich kann.

Geplant sei jedenfalls, dieses Ernte-Event alle zwei Jahre zu organisieren. „Das nächste Fest wird also für 2025 geplant“, so Voigt. Wichtig dabei sei, dass jeder Ort sich miteinbringen kann. „Wir sind für Anregungen und Ideen offen und freuen uns auf alle, die kommen.“

Kartoffelklapper und 43-Meter-Kran für Weitblick vor Ort

Wochenende (2. und 3. September) auch nicht nur alte Technik präsentiert, sondern auch die heutige, moderne. „Die Leute von der Agrargenossenschaft Giesensdorf ‚Goldene Ähre' rücken mit großer zeitgemäßer Maschine an", so der Organisator. Und Hannes Mesecke von der Taucher Agrargenossenschaft sponsere die Stroh-Naturspringburg. „Aber auch Altes wie eine Kartoffelklapper und Windfege können angeguckt werden."

Voll bepackt mit Pollen und Blütenstaub ist eine Biene im Anflug zu einer blühenden Sonnenblume. Bioland-Imker Sven Lorenz wird vor Ort sein. Wer etwas für Insekten tun möchte, kann an einem Stand Blumen- und Kräutersämereien erwerben.

© Foto: Patrick Pleul, dpa Darüber hinaus könne abgehoben werden – mithilfe eines modernen Krans vom Kranservice Kleinert. „Aus 43 Meter Höhe kann man sich einen guten Überblick verschaffen“, betont Voigt. Schwindelfrei sollte man aber sein. Als Gast werde auch die Korbflechterin Ines Hahn von KiepenKunst erwartet. Interessierte können Kartoffeln kaufen. Und die Landfrauen laden am Sonnabend zum Kuchenbasar, Olaf der Fischer hat Fischspezialitäten im Gepäck und Bioland-Imker Sven Lorenz Honig.

Blasmusik und Schlemmen am lukullischen Sonntag

Erntefest Musik, Alttechnik und Riesenkürbis beim Erntefest Tauche „Auf unserer Wiese hatte er zehn Völker stehen, sodass wir unter der Eigenmarke ‚Görsdorfer Wiesenglück‘ vier Sorten anbieten können“, betont Torsten Voigt. Katrin Mikulás ergänzt: „Darüber hinaus aber auch Sirup und Getränke wie unsere Hauslimonade.“ Und auf Empfehlung des Chefs, betont der Organisator, sollte jeder mal ein alkoholfreies Bier mit Holunder probieren. „Ein Gedicht.“ Und natürlich sei auch der Softeis-Wagen vor Ort.

Natur Oder-Spree In Tauche blüht es für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge – schon bald soll mehr daraus werden Beeskow Eine Besonderheit sei der lukullische Sonntag. „Da wird aufgetischt“, verspricht Torsten Voigt. Er überlegt kurz und zählt auf: Kassler auf Jägerkohl, Schlachtekraut mit Grützwurst, Backkartoffel mit Knobi oder Kräuterquark, Gyrospfanne, Soljanka, Wildfleischtopf, XL-Curry-Wurst und Pommes rot-weiß. „Alles kommt aus der Region, auch das Wild.“ Einzig die Pommes – die reisen aus Meck-Pomm an. „Aber es lohnt sich.“ Und ein paar Überraschungen würde er noch nicht verraten wollen.

Von Törtchen und Waffeln bis hin zum Bogenschießen

Kunst in Beeskow Vom Produktmanagement zur Kunst – Isabel Rienitz eröffnet Keramik-Atelier an der Spree Beeskow Und für die Kinder sei einiges vorbereitet, vom Bastelangebot bis hin zum Bogenschießen. Der Verein KU.MU.KL. wird sich einbringen sowie Isabell aus dem Keramikatelier genauso wie Melanie und Juliane aus Beeskow mit ihren Angeboten. Und dann hätte sich auch Torten-Sepp aus Ahrensdorf angekündigt – mit Waffeln und Törtchen.

Das Motto der Veranstaltung lautet „gemeinsam stark“. „Die Bürgermeisterin wird kommen und das Fest eröffnen“, sagt Torsten Voigt. Ortsbeiräte, Feuerwehr und Landfrauen sollen wieder näher zusammenrücken, sich austauschen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.