Die Buckower starteten am Freitag im Festzelt am Puhl mit „Herz Ass“ in ihr drittes Feierwochenende. Einen blinkenden und schillernden Abschluss bildete die Neonparty mit DJ Klangverliebt am Sonnabend.

In Glienicke wurde am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus „Stern“ gefeiert. Unter dem Motto „It’s Showtime“ startete der erste Teil der „Glienicker Fastnachtsgala 2023“. „Das war sozusagen die Generalprobe für unseren großen Galaabend am kommenden Samstag“, erzählte Daniel Weber, Vorstandsmitglied des Glienicker Dorfvereins. Der Galaabend am 21. Februar soll um 19 Uhr beginnen.

Show-Time in Glienicke am Freitagabend

Zampern rund um Beeskow Neue Zamperkapellen und alte Traditionen zum Auftakt der Fastnachten Beeskow Zuerst marschierte die Fastnachtsgesellschaft am Freitagabend ein, natürlich in angemessener Gala-Bekleidung. Während sich die Herren mit weißen Hemden und schwarzen Fliegen herausgeputzt hatten, trugen ihre Partnerinnen flotte schwarze Kleidchen im Stil der zwanziger Jahre. Anschließend folgten ein atemberaubender „Soundcheck“ mit lauten Trommeln und verschiedene Tänze brachten die Besucher zum Jubeln.

Für Musik sorgte an diesem Abend das Trio „Passat“ mit Sängerin Andrea Gallert, das schon jahrelang zur Glienicker Fastnacht aufspielt. „Unser erster Abend war richtig gut besucht und das Dorfgemeinschaftshaus war voll“, freute sich Daniel Weber. „Die Stimmung war super, wie immer, wenn Andrea bei uns singt. Glienicker Fastnacht und Passat ist wie eine Symbiose“ schwärmte er.

Kostümierte ziehen bis zum Abend von Haus zu Haus

Da hilft nur noch der Arzt: Erik Hanschke (2. v. rechts) zamperte trotz Kopfverletzung durch Glienicke. Aber er hatte ja seine Ärztin Jessika Hanschke dabei, die ihm einen Tropf mit „Blutgruppe Kirsch“ anlegte, der den Kopf mit ein paar Umdrehungen wieder frei pustete. Und falls noch ein Zahn locker war, konnten die Zahnfeen Kai Zickmüller und Paula Puhlmann (links und rechts außen) helfen.

© Foto: Cindy Teichert Genauso stimmungsvoll wie auf der Tanzparty ging es dann am Samstagmorgen weiter beim Zampern mit den „Gaudi-Buam“. Zahlreiche Kostümierte wohnten dem Umzug bei und zogen bis zum Abend von Haus zu Haus, um Geld für die Zamperkasse und Eier zu sammeln. Letztere werden am kommenden Samstag serviert. Dann startet im „Stern“ der zweite Fastnachtsabend, diesmal mit der Band „Bonpart“ und natürlich wieder einem Galaprogramm.

Aufstellung fürs Gruppenbild: Trotzdem am Freitagabend schon ordentlich gefeiert wurde, waren am Samstagvormittag jede Menge Kostümierte zum Zampern in Glienicke unterwegs.

© Foto: Cindy Teichert Die Eier werden in Glienicke jedoch nicht wie vielerorts zu Eierkuchen verarbeitet, sondern dort gibt es neben Gurken und Schmalzstullen auch deftige Eierstullen. „Wir brauchen dafür immer um die 200 Eier“ so Daniel Weber. Diese bereitet der „Glienicker Eierspezialist“ Frank Märker zu. Er hat den Dreh raus, die Eier punktgenau so zu kochen, dass sie die richtige Konsistenz haben.

Eier gab es am Samstag auch in Groß Muckrow, wo schon zwei Wochen vorher gezampert wurde. In der Küche des Feuerwehrhauses wurden deftige Rühreier mit Speck und jede Menge leckere Eierplinsen hergestellt, die nicht nur bei den Kindern reißenden Absatz fanden. In Groß Muckrow geht es mit den Fastnachtsfeierlichkeiten am 25. Februar im Festzelt am Sportplatz weiter, wenn „Elektra 68“ zum Tanz aufspielt.