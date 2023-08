Das Festival kann starten! ... also fast. Am Tag vor Beginn des alinae lumr 2023 werden noch letzte Handgriffe getätigt. Mehrere Bühnen und Locations müssen bis zum Startschuss (Freitag, 15 Uhr) vorbereitet werden. Doch auch Besucherinnen und Besucher des Festivals stecken vermutlich schon in den Vorbereitungen fürs Wochenende. Alle Infos zu Standort, Anreise, Übernachtung und Tickets für spontan Entschlossene.

Zentrum des Festivals ist die Burg Storkow. Dort steht die Hauptbühne. Im angrenzenden Burgsaal steigt die Aftershowparty. Am Marktplatz befindet sich eine weitere Bühne sowie das Festivalbüro, das gleichzeitig als Fund- und Sammelstelle verlorener Habseligkeiten dient. Dort werden außerdem die Festival-Bändchen ausgeteilt.

Am Marktplatz ist zudem das Familienzentrum. Dort bekommen kleine Gäste Spielsachen und Glitzertattoos. Ein buntes, kostenloses Kinderprogramm lädt zum Verweilen ein. Ruheräume, in dem die ganz Kleinen ihren Mittagsschlaf machen können, stehen auch zur Verfügung.

Insekten-Paradies-Garten gegenüber der Burg. Dort erwarten die Gäste Workshops wie Papier schöpfen oder Pflanzenfarbe herstellen. Romantisch wirds unterm Weidendom im Mitmachpark Irrlandia. Gäste des Festivals können die anderen Umsonst und draußen ist auch das Programm imgegenüber der Burg. Dort erwarten die Gäste Workshops wie Papier schöpfen oder Pflanzenfarbe herstellen. Romantisch wirds unterm Weidendom im. Gäste des Festivals können die anderen Attraktionen des Parks übrigens kostenfrei nutzen.

In ganz Storkow sind Locations verteilt. Der Lageplan zeigt, wo überall Programm ist.

© Foto: MMH-Grafik

Wie komme ich am besten zum alinae lumr?

Storkow hat einen eigenen Bahnhof, der etwa 15 Minuten zu Fuß von der Burg entfernt liegt. Daher lässt sich bequem mit dem Zug anreisen. Wer zum Beispiel aus Berlin kommt, braucht vom Hauptbahnhof über Königs Wusterhausen bis nach Storkow nur eine Stunde und zehn Minuten. Die Fahrt kostet 6,50 Euro. Wegweiser führen von dort zum Markt- und Zeltplatz. Aus Richtung Süden geht es über Cottbus und Frankfurt (Oder) am schnellsten.

Mit dem Auto aus Berlin kommend fahren Anreisende über den südlichen Berliner Ring Richtung Frankfurt (Oder). Am Dreieck Spreeau weiter auf die A12 bis zur Abfahrt Storkow. Wer aus Richtung Cottbus/Dresden kommt, erreicht die Stadt ebenfalls über die A12 und die Abfahrt Storkow. Über die B246 geht es geradewegs in die Stadt.

Wo kann ich übernachten?

Idealerweise im Zelt. Fünf Gehminuten vom Marktplatz entfernt, können Besucher auf einer Wiese ihr Lager aufschlagen. Hotels werden voraussichtlich alle voll sein. „Die Zimmer wurden in weiser Voraussicht gebucht. In einigen Pensionen sind Künstler und Helfende untergebracht. Außerdem ist eh Sommersaison. Spontan wird’s schwierig“, sagt Jenny Jürgens vom Marketing der Stadt Storkow. Auch in der Umgebung - Bad Saarow, Beeskow, Wendisch Rietz - seien viele Unterkünfte lange im Voraus reserviert, weiß sie.



© Foto: Elena Stenczl Die Vorfreude steigt bei Jenny Jürgens vom Stadtmarketing und Madleine Zenker sowie Raphael Günther, beide vom Organisationsteam. Die zwei bekommen zwar schon Unterstützung von der kleinen Ophelia, sie wünschen sich aber noch weitere freiwillige Helfer fürs Wochenende. Der Einsatz wird mit einem Gratis-Ticket belohnt. Wer Lust und Zeit hat, kann sich über folgende Adresse anmelden: [email protected]

Wer tritt alles beim alinae lumr auf?

Auf den Bühnen werden regionale, nationale, aber auch internationale Künstlerinnen und Künstler performen. Neben Konzerten finden auch Lesungen und erstmals ein Live-Podcast statt. Wann wer spielt, ist auf der Website oder auf Social Media einsehbar.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Gibt’s noch Tickets?

„Ja! Jede Menge“, verrät alinae lumr-Pressesprecherin Julia Barreiro. Sowohl für einzelne Tage als auch fürs ganze Wochenende. Wer will, kann sein Ticket (ab 60 Euro) online kaufen oder vor Ort im Festivalbüro. Für Anwohnende der Stadt Storkow und unmittelbarer Umgebung gibt es ein besonderes Angebot für nur 35 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.