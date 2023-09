Pause von der Hitzewelle. Am Nachmittag ist der Himmel in Beeskow bedeckt. Nur wenige Menschen sind bei den Gärten an der Straße Im Luch unterwegs und es ist ruhig. Auch auf dem Eckgrundstück, an dessen Eingang ein großes Holzschild mit der Aufschrift „Hundeplatz Beeskow – Interessengemeinsc...