Spreeradweg bei Beeskow soll auch Skater locken

In Oder-Spree wird der Spreeradweg verbreitert und glatt asphaltiert. Jetzt ist ein weiterer Abschnitt geschafft. Am Freitag wurde die 3,7 Kilometer lange Strecke – die auf einer Breite von genau 3,50 Meter mit einer „skaterfreundlichen Deckschicht“ überzogen wurde – zwischen Radinkendorf und Raßmannsdorf offiziell freigegeben. Auch zur Tesla-Gigafabrik soll man bald skaten oder mit dem Rad rollen können.

Testen im Rathaus – Einkaufen in Geschäften wieder möglich

Die Läden in Beeskow sind wieder offen, es gelten strenge Regeln. So sollte vor dem Einkauf ein Termin (click & meet) im Wunsch-Geschäft vereinbart und ein Corona-Test gemacht werden. Was auch im Rathaus möglich war – ein Angebot der Kreisstadt, um die Händler zu unterstützen . Doch der große Ansturm auf die Läden blieb aus.

Warnstreik bei Linpac in Beeskow

Mit Beginn der Frühschicht beim Verpackungshersteller Linpac wurden die Maschinen gestoppt und vor dem Werkstor eine Streikwache aufgebaut. Aufgerufen zu dem 24-Stunden-Warnstreik hat die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie, Energie (IG BCE). Die Gewerkschaft will mit dem Streik einen Hausvertrag erzielen. Denn Beschäftigte in Beeskow würden seit Jahren für gleiche Arbeit deutlich weniger verdienen als am Standort Ritterhude (Niedersachsen).

Wie wohnen Kühe in Oder-Spree? – Besuch in Ranzig

670 Milchkühe gehören zum Bestand der Agrargenossenschaft Ranzig, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche. Die Ställe wurden saniert und modernisiert – zum Wohl der Tiere, von dem alle profitieren. Die Rinder „wohnen“ in Laufställen, die hell und luftig sind und zudem Raum für Ruhe und Aktivität bieten. Die Futtertische aus der Mitte sind verschwunden und nach außen verlegt worden, wodurch zusätzlicher Platz für die Kühe gewonnen wurde.

Neuanfang nach Bränden am Springsee

Ein Feuer in der Rezeption und in der Gaststätte auf dem Naturcampingplatz am Springsee in Limsdorf bei Storkow hat für großen Schaden gesorgt. Im Anschluss gab es weder Internet noch Strom, Buchungen verschwunden. Campingplatzbetreiberin Silke Seidel erfuhr nach dem Feuer eine Welle der Hilfsbereitschaft und Unterstützung, für die sie sehr dankbar ist. Und sie macht weiter – genauso wie die Gastwirtin der „Zur Quelle“ Marion Laurisch. Der Wiederaufbau ist geplant.

Neuer Chefarzt der Chirurgie im Krankenhaus Oder-Spree

Mitten in der Corona-Pandemie hat sich das Oder-Spree Krankenhaus in Beeskow personell neu aufgestellt und in der Chirurgie einen Generationswechsel vollzogen . So hat Dr. Mario Liese jetzt Dr. Thomas Schöffauer, der beruflich kürzer treten will, in seiner Funktion als Chefarzt abgelöst. Eine hohe Qualität bei der Aus- und Weiterbildung sei ihm wichtig, betonte der Arzt, der schwerpunktmäßig im Bereich der Unfall- und orthopädischen Chirurgie tätig ist.

Wieder Probleme im Streit um Windkraft

Die Stadtverordneten in Beeskow haben mehrheitlich für den Entwurf zu einem möglichen Windpark im Beeskower Ortsteil Schneeberg gestimmt und einen Auslegungsbeschluss gefasst. Gleiches gilt für den Windpark Grunow-Mixdorf, der sich auf der Beeskower Gemarkung befindet. Doch mit dem Plan sind die Investoren nicht einverstanden – die Begrenzung der Höhe einer Windenergieanlage auf 250 Meter sei problematisch.

Viel Trubel zu Pfingsten im Freizeitpark Irrlandia

Trotz des wechselhaften Wetters hat das Irrlandia in Storkow zu Pfingsten einen Ansturm von Besuchern erlebt. Sogar aus Ostfriesland kamen Gäste. Denn viele nutzten gleich das erste Wochenende, an dem es die Corona-Zahlen wieder zuließen und machten einen Familienausflug – so waren etwa 600 Besucher auf der Anlage, wie der Verein Lollypop, Betreiber des Parks, mitteilte.

Burgschreiberin liest zum Neustart und nimmt Abschied