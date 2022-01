Die über den Sommer geplanten Baumaßnahmen der Stadt Beeskow sind im vollen Gange. Dazu gehört unter anderem der Ortsteil Radinkendorf. Dort wird die Ortsdurchfahrt grundhaft ausgebaut. Silke Post, in der Verwaltung für Tief- und Straßenbau zuständig, sagt, dass diese Ortsdurchfahrt noch nie saniert worden wäre. Die Baustelle mit den größten Auswirkungen befindet sich fast im Herzen der Altstadt von Beeskow. Der Kreisverkehr Poststraße/Ringstraße/Bahnhofstraße ist voll gesperrt. Bis zum Ferienende wird der Kreisverkehr auf der Fürstenwalder Straße/Industriestraße ebenfalls für drei Wochen gesperrt.

Auch wenn die Altstadt von Beeskow kontinuierlich ausgebaut wird, ältere Menschen und Senioren, denen das Gehen schwerfällt und deshalb auf Hilfsmittel wie Rollstühle oder Rollatoren zurückgreifen müssen, klagen über den schlechten Zustand der Gehwege. Für sie sind kleine Unterschiede in der Gehsteighöhe bereits ein großes Problem. „Die Barrierefreiheit ist ja nicht erst seit einigen Monaten ein Thema,“ berichtet Norbert Lenhardt, Stadtverordneter der Stadt Beeskow und Mitglied der Verkehrswacht Oderland.

Die aktuelle Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands, die viele Regionen weitaus schlimmer getroffen hat als das Jahrhunderthochwasser der Oder 1997 Ostbrandenburg, ist oft näher als man denkt. In der Alten Schulscheune in Diensdorf-Radlow tritt die Band Stingchronicity auf . Die Musiker spielen die Hits der 1970er-Jahre von Sting und Police. Die Band kommt aus dem Gebiet Neuenahr-Ahrweiler.

Endlich wieder vor Publikum auftreten. Für Virginia Renz, ihren Mann Marco Schickler und die Kinder Marcello, Kathy, Deniro und Lisandro ist es so weit. Es geht im nagelneuen blauen Zirkuszelt die Musik an und die Show beginnt. Der Zirkus Sensationell präsentiert Feuerschlucker und Clownerie, Handstandakrobatik und eine Cowboyshow. Außerdem gibt es Auftritte der Ponys, Alpakas, Ziegen und Hunde.

Anwohner Jochen Schröter aus dem Ortsteil Tauche der gleichnamigen Gemeinde staunte nicht schlecht, als sich schräg gegenüber seines Grundstücks dunkle Rauchsäulen in den Himmel schlängelten. „Aber die Taucher Feuerwehr war gleich da“, erzählt er und lobt die freiwilligen Helfer. „Die sind wirklich auf Draht.“ Etwa um 18.15 Uhr habe sich ein Mähdrescher auf einem Feld der Agrargenossenschaft Tauche entzündet. Der Fahrer, so hatte des Schröter beobachtet, habe noch versucht zu löschen, aber das sei vergebens gewesen. Karsten Schwebe, Gemeindewehrführer von Tauche, sagt zur Brandursache: „Sicher ist bislang, dass der Mähdrescher an der rechten Seite gezündet hat und dann das Feld angebrannt ist.