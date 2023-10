Auch wenn sich die Ritter des Mittelalterlichen Wollmarkts wie immer „in die Wolle“ kriegen, die Kinder bei der Burgbelagerung für die Gerechtigkeit kämpfen und die Bogenschützen im Turnier ziemlich spitze Pfeile verschießen, so wird es ein Fest sein, das nicht trennt, sondern eint. Die mittelalterliche Burg Beeskow ist die richtige Kulisse für das historische Markttreiben mit saisonalem und regionalem Charme rund ums Thema Handwerk und Wolle, das zum Schlendern, Ausprobieren und Einstimmen auf die kalte Jahreszeit einlädt.

Wer mehr zum Thema Wolle erfahren möchte, der kommt hier voll auf seine Kosten: Viele Handwerker der Wollverarbeitung und Händler werden da sein und alte Techniken und neueste Trends austauschen, Wolle und Felle können in den unterschiedlichsten Verarbeitungsstufen gekauft und verarbeitet werden. Und auch die Schafe dürfen an dem Tag nicht fehlen. An ihnen wird der Schäfer zeigen, wie der Mensch überhaupt zur Wolle kommt.

Am Abend lockt die Feuershow

„Da die Wollsocken beim Nachwuchs meist nicht ganz so großes Interesse wecken“, so Veranstalter Uwe Henneberg, gibt es für die jüngeren Besucher mit Puppenspieler, Märchenerzähler, Ritterkämpfen und Bogenschießen wie immer ein buntes Programm. Höhepunkt ist die Burgbelagerung, wo der Nachwuchs die Prinzessin befreien und den Räubern das Fürchten lehren muss. Vorher können sich Kinder natürlich an den verschiedensten Stationen im Armbrustschießen, Bogenschießen und Axtwerfen üben und sich von den Rittern im Schwertkampf unterweisen lassen.

Wollmarkt Wie sich die Ritter vor Burg Beeskow in die Wolle kriegen Beeskow Da unsere Vorfahren nicht nur feste arbeiten, sondern auch Feste feiern konnten, soll diese Tradition nicht vergessen werden. Zum Fest gehört auch die Kunst. Es wird ein unterhaltsames Programm aus historischer Live-Musik, Gaukelei und Aktion geben.

Im Abendprogramm wetteifern dann gleich zwei Feuershowgruppen um die Gunst des Publikums. Bei so einem Marktbummel darf der Gaumenschmaus nicht fehlen. Ob Eis, Lángos, Crêpes, Bratwurst, Brot, Brezel, Met, Bier oder Brause, auf dem Wollmarkt kann sich jeder kulinarisch verwöhnen lassen.

Der Markt öffnet am Sonnabend (14. Oktober) von 11 bis 22 Uhr, weiter geht es am Sonntag (15. Oktober) von 11 bis 18 Uhr auf dem Burghof der Burg Beeskow. Der Eintritt zu dem Mittlalterspektakel beträgt sieben, ermäßigt fünf Euro.