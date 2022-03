Pfarrer Robert Parr ist zufrieden. Zum kurzfristig organisierten Solidaritätskonzert für die zivilen Opfer des Kriegs in der Ukraine war der Saal der evangelischen Altstadtkir-che in Storkow bei den vorgegebenen Gesund-heitssicherheitsabständen am Freitagnachmittag voll besetzt. Es kam mit 2265 Euro eine gute Spendensumme zusammen, die an die Ukrainehilfe Lobetal übergeben wird. Sie ist noch aufgestockt worden durch 1000 Euro vom Seniorenbeirat der Stadt und 500 Euro der Sparkas-senfiliale.