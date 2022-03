Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beschäftigt die Menschen in Brandenburg und Berlin. Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits angekommen. Viele weitere werden erwartet. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Hier gibt es eine Übersicht, wie geholfen werden kann.

Eine Zusammenstellung von etlichen Hilfsangeboten in Frankfurt (Oder) und Slubice für Ukraine-Flüchtlinge gibt es hier. (Overview of where you can get support in Frankfurt (Oder) and Słubice)