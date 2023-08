Es ist warm am Sonntag und trocken, nur mäßiger Wind und kein Regen. Dennoch kommt es zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 87, die die Gemeinde Tauche und die Stadt Beeskow verbindet. Die Polizei wurde am Nachmittag des 13. August, gegen 16.40 Uhr alarmiert und zur Unfallstelle an die Bundesstraße gerufen.

Dort war zuvor ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes von Ranzig, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, in Richtung Beeskow unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrzeugführer plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, worauf das Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Letztlich blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Fahrer im Krankenhaus, Sachschaden 10.000 Euro

Unfall auf B87 bei Beeskow Auto fährt auf Bundesstraße in den Straßengraben - zwei Verletzte Beeskow Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Auch die Feuerwehr der Stadt Beeskow ist ausgerückt, war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, wie Stadtwehrführer Alexander Voigt auf Nachfrage informiert. Sie hätten den Wagen gesichert und die Rettungskräfte vor Ort unterstützt. Da hätte Wagen schon auf den Rädern gestanden.