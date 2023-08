Eine Vollsperrung der B 168 hat zu Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen Fürstenwalde und Beeskow geführt. Am Sonntagnachmittag wurden viele Kraftfahrer auf dem Weg in die Kreisstadt über Bad Saarow umgeleitet. Grund war ein Unfall in Groß Rietz. Der Fahrer eines VW Up hatte in der Beeskower Chaussee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein Polizeisprecher berichtet, dass der Mann abrupt gebremst habe, als vor ihm fahrende Fahrzeuge das Tempo verringert hatten. Dabei habe er die Kontrolle verloren und sei mit seinem Fahrzeug in eine Mauer gefahren.

Zwei Personen kamen verletzt ins Krankenhaus

Unfall auf B87 86-Jähriger überschlägt sich mit Auto zwischen Tauche und Beeskow Beeskow Bei dem Unfall wurden zwei weitere Personen, eine Frau und ein 14-Jähriger, die mit im Fahrzeug saßen, verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Nach rund einer Stunde sei die Unfallstelle beräumt gewesen und die Fahrbahn wieder frei.