Zum Nachbarschaftsfest der SPD in Storkow schien die Sonne, zahlreiche Anwohner fanden sich ein, saßen im Schatten der alten Bäume, redeten miteinander bei Kaffee und Kuchen. Eingeladen und organisiert hatte das Fest der SPD-Ortsverein in Zusammenarbeit mit Ludwig Scheetz, dem direkt gewählten Landtagsabgeordneten des Wahlkreises, am Donnerstag, 13. Juli. Um möglichst viele Anwohner zu erreichen, wurden in der Stadt etwa zwanzig Plakate aufgehängt.

Die meisten dieser Plakate wurden im Laufe einer Nacht von bislang unbekannten Tätern überklebt und überschatteten das Fest.

Strafantrag gestellt, weitere Ermittlungen folgen

SPD in Storkow Partei-Plakate für Nachbarschaftsfest überklebt – Staatsschutz ermittelt Storkow „Leider gibt es Menschen, die dieses Angebot nicht annehmen wollen und stattdessen meinen, haltlose Behauptungen und beleidigende Äußerungen auf unsere Plakate kleben zu müssen“, teilte Matthias Bradtke, Vorsitzender des Ortsvereins und der Fraktion Storkow, nach dem Vorfall per Mail der MOZ mit. Der Vorfall sei der Polizei gemeldet worden und der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.

Und auch, wenn Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig zu Beginn des Nachbarschaftsfestes die Gäste gut gelaunt begrüßte und unter Beifall des Publikums die extra große Erdbeer-Sahne-SPD-Torte anschnitt und auch die anderen Parteimitglieder dafür sorgten, dass es ein schönes Fest wurde – ein Stachel ist geblieben. „Wir haben in der vergangenen Woche Strafantrag gestellt“, sagt Matthias Bradtke auf Nachfrage. Die Ermittlungen des Staatsschutzes würden also fortgeführt.