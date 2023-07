Die Polizei hat am Freitag den Bahnhof in Bernau abgeriegelt. Der Zugverkehr in Richtung Berlin, Eberswalde und Stralsund ist eingestellt worden. Hunderte Reisende sind in der Stadt gestrandet – und warten auf dem Bahnhofsvorplatz darauf, ihre Reise fortsetzen zu können.

Vor Ort machte die Polizei zunächst keine Angaben zu den Gründen für die Evakuierung des Bahnhofs. Reisende berichteten, dass sie aufgrund einer Bombendrohung den Regional-Express RE3 nach Stralsund hätten verlassen müssen.

Das sagt die Bundespolizei

Die für die Bahn zuständige Bundespolizei erklärte auf Nachfrage bislang lediglich, dass sich in einem Zug am Bahnhof eine Person „mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand“ befinde. „Es werden am Bahnhof Bernau gerade Einsatzmaßnahmen getroffen. Aufgrund der noch laufenden Maßnahmen können wir dazu gegenwärtig nicht mehr mitteilen“, so Alina Müller von der Bundespolizeidirektion Berlin.

Der Bahnhof bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

