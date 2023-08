In den frühen Morgenstunden des 03.08.2023 brach in einem Garagenkomplex in der Waldheimstraße ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden ein Elektrokleinstfahrzeug und ein Krankenfahrstuhl zerstört. Die Ursache des Brandes könnte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem der Fahrzeuge gewesen sein.

Auch zwei weitere Garagen waren von den Flammen betroffen. Ein Skoda Fabia und ein VW T-Roc , die dort abgestellt waren, wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Informationen liegen bisher nicht vor.