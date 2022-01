Bürgermeister-Wahl in Bernau

Es kommt Bewegung in den Bernauer Bürgermeisterwahlkampf. Neben Anette Kluth (BVB/Freie Wähler) will nun auch ein Sozialdemokrat seinen Hut in den Ring werfen, wenn es im Juni um den Chefposten im Bernauer Rathaus geht.