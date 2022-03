Bürgermeisterwahl in Bernau

Im Juni 2022 steht die Bürgermeisterwahl in Bernau an. Bislang haben Linke, SPD und BVB-Freie Wähler Kandidaten nominiert. Doch was ist mit CDU, Bündnis 90/Die Grünen und BfB, die auch Ambitionen angemeldet hatten? Mindestens eine Kandidatur wird noch kommen.