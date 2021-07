Seit Anfang Juli ist das Corona-Testangebot in Panketal ausgedünnt. Die Johanniter haben ihren Standort in der Sporthalle der Conrad-Röntgen-Gesamtschule in Zepernick aufgegeben und auch das Zentrum im Mehrgenerationenhaus am Genfer Platz in Schwanebeck wurde abgebaut. Die Panketaler CDU-Fraktion ...