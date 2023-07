Die Polizei ist auf die Mithilfe der Bevölkerung in Panketal und Umgebung angewiesen. Die Einsatzkräfte sind auf der Suche nach einem Dieb, dem sie bislang nicht auf die Schliche gekommen sind. Deshalb wurden nun die Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Polizei hofft, Hinweise zu erhalten, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters führen.

Die Tat liegt allerdings schon ein bisschen zurück: Seit Mitte September 2022 wird ein ingestohlenervermisst. Am 14. September 2022 hatte eineihr Auto vor einem Einkaufsmarkt in der Bernauer Straße geparkt. Der sich im Wagen befindende, in dem sich ein hochwertiges, ihre Personalpapiere und Bargeld befanden, wurde während ihrer Abwesenheit vom Täter gestohlen . Die Schadenssumme ist vierstellig.