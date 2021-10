In die Filiale des Discounters Aldi an der Hauptstraße in Schönwalde sind Diebe am frühen Samstagmorgen (30. Oktober) eingebrochen.

Täter steigen über das Dach ein

Wie die Polizei am Sonntag in Bernau berichtete, stiegen die Täter über das Dach in den Lebensmittelmarkt ein. Im Gebäude versuchten sie, die Tresore zu öffnen, was ihnen nach Auskunft der Polizei aber nicht gelang. Die Diebe flüchteten ohne Beute. Kriminaltechniker sicherten umfangreiche Spuren am Tatort, heißt es in der Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum entstandenen Sachschaden machten die Ermittler am Wochenende nicht.