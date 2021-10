An der Prenzlauer Straße in Basdorf ist am Sonntag der Geldautomat der Berliner Volksbank gesprengt worden. Wie die Polizei in Bernau berichtete, ereignete sich die Tat am frühen Morgen gegen 3 Uhr. Die Diebe hätten eine noch nicht nähere bezifferte Menge an Bargeld gestohlen. Anschließend seien sie mit einem Auto in Richtung Berlin geflüchtet.

Fahndung mit Hubschrauber

Noch in der Nacht startete die Polizei eine umfangreiche Fahndung, bei der auch ein auch Hubschrauber der Polizei eingesetzt wurde. Die Kriminalpolizei sicherte inzwischen diverse Spuren und befragte Zeugen. Die Täter konnten bislang allerdings nicht ermittelt werden.

Schäden an Wohnhaus- und Geschäftshaus

Der Geldautomat befindet sich in Basdorf in einem Wohn- und Geschäftshaus. Wie ein Sprecher der Bernauer Polizei auf Nachfrage der MOZ sagte, seien durch die Explosion neben dem Geldautomaten auch Fensterscheiben und eine Trockenbauwand zerstört worden. Augenscheinlich gibt es auch Schäden an der Fassade. Die Statik des Hauses sei aber nicht beeinträchtigt worden. Einsturzgefahr bestehe nicht, sagte der Sprecher. Die Fenster wurden mit Brettern verschlossen. Die Wohnungen können weiter genutzt werden. Verletzt worden sei bei der Tat niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Berliner Volksbank in Basdorf war schon einmal Ziel von Bankräubern