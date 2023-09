Wenn es doch überall so einfach wäre: „Jeder kann mitmachen“ lautet die Grundidee, die der Heimat und Landschaftsverein Rüdnitz besonders populär platziert hat. Im jüngsten Flyer des im Februar 2018 gegründeten Vereins bekommt dieser inhaltliche Ansatz einen hervorgehobenen Platz, um gleich entdeckt zu werden. „Wir wollen unsere dörflichen Strukturen erhalten. Uns geht es um heimatliches Brauchtum, um die Geschichte unseres Dorfes und um den Zusammenhalt“, antwortet Vereinsvorstand Christina Straube auf die Frage, welchen Zielen sich der junge Verein verschreibt. Das Thema steht nicht allein deshalb im Raum, weil Rüdnitz ein Ort mit bemerkenswertem Zuzug ist. Viele junge Familien finden neue Heimat im Ort, der mit einer Bundesstraße und einer Bahnlinie nach Eberswalde und Bernau/Berlin hervorragend angebunden ist.

Die Zuzügler wollen in Rüdnitz wurzeln und bekommen mit dem Verein das Angebot, sich einzubringen und dabei andere Einwohner kennenzulernen. Aus den 15 Gründungsmitgliedern von 2018 ist inzwischen eine Gemeinschaft von 42 Erwachsenen und zehn Kindern geworden. „Kein Verein ist jünger als wir, wir wachsen weiter“, heißt es daher mit Stolz.

Am kommenden Wochenende bietet sich in Rüdnitz einmal mehr die Gelegenheit zum Anpacken und zum Kennenlernen neuer Einwohner. Das bevorstehende Entedankfest wirft seine Schatten voraus. Im Ort sind die Vorboten unübersehbar. „Die Strohpuppen sind doch echt attraktiv geworden“, freut sich Christopher Nahs (32), Landwirt in Rüdnitz. In der Ferne sieht er auf der Dorfstraße eine Gruppe junger Männer heranschlendern, er nimmt sie mit Handschlag in Empfang. „Das sind Helfer, die gleich anpacken werden, denn wir müssen unseren Hof für das Entedankfest vorbereiten“, erklärt Nahs dazu.

Wenn am Sonnabend (30. September) ab 10 Uhr in der Dorfstraße 15 das Hoftreiben beginnt, dürfen die Gäste das Profil des Familienbetriebes intensiv kennenlernen. Dazu gehören beispielsweise 60 Galloway-Rinder, die an verschiedenen Standorten auf der Weide stehen. Monatlich wird ein Rind verwertet, was nichts anderes bedeutet, als dass die Fleischerei Ortlieb in Althüttendorf das hochwertige Galloway-Fleisch zu Wurst und anderen Spezialitäten verarbeitet. „Es sind biozertifizierte Produkte“, merkt Nahs dazu an. Weit über Rüdnitz hinaus ist Nahs als einer der Barnimer Hühnerbauern bekannt, der mit einem sogenannten Hühnermobil arbeitet. 8000 Eier legen die 300 Hennen monatlich, davon verkauft er allein 6000 Eier direkt auf dem Hof. „Das Dorf kauft bei uns ein, so wird es auch ab Sonnabend sein“, sagt Nahs voraus. Fleisch und Wurst seiner Rinder, seiner Kamerunschafe, aber auch Obst und Gemüse vom Biohof Eichhorn, frische Säfte, Honig aus dem Ort und andere Bioprodukte wird es am Sonnabend und am Sonntag auf dem Hof geben. „Daneben veranstalten wir sehr viel für Kinder. Und das sind nicht nur die Hüpfburgen und Kremserfahrten“, präzisiert Christopher Nahs. Natürlich wierden der Grill angezündet und ein Fass Frischbier angezapft, zumal am Samstagabend ab 18 Uhr ein zünftiger Erntetanz zur flotten Bewegung einlädt.