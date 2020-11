In der Gemeinde Panketal sind viele Investitionsvorhaben geplant. Um sie in den nächsten zehn Jahren umzusetzen, bräuchte es etwa 100 Millionen Euro. Allerdings: So viel Geld hat die Gemeinde nicht. Aus Rücklagen sind etwa 24 Millionen Euro verfügbar, in Höhe von 40 Millionen Euro können Kredi...