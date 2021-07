Die Bilder der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind auch in der Gemeinde Panketal auf große Anteilnahme gestoßen. Die Freiwillige Feuerwehr Zepernick ist in besonderer Weise mit dem von Überflutungen betroffenen Ort Liblar, einem Stadtteil von Erftstadt, verbunden, denn zwischen den Feuerwehren besteht eine mehr als 30-jährige Partnerschaft.