Gemeinsam mit dem Serwester Hof und weiteren Landwirten aus der Region organisiert die Stadtverwaltung Werneuchen einen oder zwei Transporte mit Dingen des alltäglichen Bedarfs ins vom Hochwasser betroffene Krisengebiet nach Nordrhein-Westfalen. „Wir haben dort Kontakt zu zwei Bürgermeistern, die die Verteilung vor Ort übernehmen und steuern“, teilte Stadtsprecher Fabian Geelhaar mit.

Sammelaktion in Weesow

„Natürlich sind wir auf weitere Unterstützung angewiesen“, so Geelhaar weiter. Deshalb ist am Sonntag, 18. Juli, von 14 bis 16 Uhr eine Sammelaktion im Dorfgemeinschaftszentrum in Weesow (Weesower Dorfstr. 30a) geplant. Die Spenden sollen dann am Dienstag, 20. Juli, nach Nordrhein-Westfalen transportiert werden.